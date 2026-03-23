Coi thường đối thủ, cao thủ Mỹ bị võ sĩ Thái Lan hạ gục đau đớn

Video trận đấu giữa Arian Esparza và Apichat Farm

Võ sĩ Thái Lan PTT Apichat Farm giành chiến thắng knock-out tại ONE Championship bằng một cú chỏ xoay ngược đầy bất ngờ ở trận đấu hạng featherweight trước đối thủ người Mỹ, Arian Esparza ở sự kiện ONE Friday Fights 147 & Superfan Fights diễn ra hôm 20/3.

Arian Esparza là một võ sĩ Muay Thái người Mỹ, tập luyện tại võ đường Sakasit PRS Gym. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh đã giành được nhiều danh hiệu Muay Thái ở các giải đấu khu vực. Vào mùa hè 2024, anh đã đoạt chức vô địch quốc gia WBC Muay Thái hạng 155 pound, danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp của anh tính đến thời điểm đó.

Arian Esparza tự tin sẽ thắng trước Apichat Farm

Trước thềm trận đấu với Apichat Farm, Arian Esparza tuyên bố đầy mạnh mẽ: “Một chiến thắng trước PTT sẽ là bước tiến rất lớn. Tôi muốn kết thúc trận đấu, vì với găng nhỏ, chỉ một khoảnh khắc cũng có thể thay đổi cục diện. Tôi sẽ chiến đấu bằng cả kỹ năng lẫn trái tim. Tôi không chỉ đến để thắng, mà còn để tạo ra một màn trình diễn đáng nhớ".

Trận đấu khởi đầu không thuận lợi cho Apichat Farm. Ngay trong hiệp 1, võ sĩ người Thái Lan dính nhiều đòn chỏ và đấm từ đối thủ, dẫn đến vết rách lớn trên trán và phải khâu 5 mũi.

Sang hiệp 2, Apichat Farm dần lấy lại thế trận. Dù máu chảy vào mắt ảnh hưởng tầm nhìn, anh vẫn duy trì sự tỉnh táo và thực hiện chiến thuật theo chỉ đạo từ góc đài. Anh hai lần khiến đối thủ bị đếm.

Apichat Farm (quần xanh) hạ gục Arian Esparza bằng đòn chỏ

Bước ngoặt đến ở tình huống quyết định, khi Apichat Farm nhận ra đối phương sử dụng đòn chỏ xoay ngược. Anh lựa chọn đáp trả bằng chính kỹ thuật này và tung ra cú đánh chính xác, hạ knock-out đối thủ ở hiệp 3, tại thời điểm 2 phút 01 giây.

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp anh kết thúc trận đấu bằng đòn này, dù đã luyện tập trong thời gian dài. Sau khi giành chiến thắng, Apichat Farm đã bật khóc. Trước đó, anh từng bị đánh giá thấp và bị xem là võ sĩ chỉ biểu diễn cho khách du lịch.

Apichat Farm nhận được 300 nghìn baht tiền thưởng

“Trước khi đến với ONE, nhiều người coi thường tôi, nói tôi chỉ là võ sĩ biểu diễn cho khách du lịch ở bãi biển, đánh không phải hàng ‘thật’. Hôm nay tôi đã làm được. Tôi kết thúc trận đấu một cách đẹp mắt và nhận được tiền thưởng đầu tiên. Tôi rất tự hào”, Apichat Farm chia sẻ. Được biết với chiến thắng trên, anh đã được thưởng 300 nghìn baht (khoảng 280 triệu đồng).