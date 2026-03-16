Cao thủ Trung Quốc bất bại 20 năm, khiến nhà vô địch sumo Nhật Bản nhận thua

Video Vương Chiến Quân khiến võ sĩ sumo Nhật Bản ngã nhào

Năm 1974, Vương Chiến Quân sinh ra tại Trần Gia Câu, huyện Ôn, tỉnh Hà Nam, nơi được cho là khởi phát Thái Cực Quyền. Các môn phái Thái Cực Quyền được Tổng cục Thể dục Thể thao Trung Quốc công nhận bao gồm Trần Thị, Dương Thị, Võ Thị, Hòa Thị, Ngô Thị và Tôn Thị Thái Cực Quyền. Cha của Vương Chiến Quân là Vương Tây An – người thừa kế đời thứ 11 Trần Thị Thái Cực Quyền, một trong “Tứ đại kim cương” của Trần Thị Thái Cực Quyền.

Cao thủ Thái Cực đánh bại sumo Nhật Bản

Sinh ra trong gia đình võ thuật thế gia, Vương Chiến Quân bắt đầu luyện quyền từ năm 4 tuổi. Năm 1988, 14 tuổi, Vương Chiến Quân lần đầu tham gia Đại hội thể thao thanh thiếu niên tỉnh Hà Nam và giành chức vô địch Thái Cực Quyền, từ đó bước lên con đường vô địch.

Vương Chiến Quân so tài với nhà vô địch sumo Nhật Bản Akebono

Tháng 6/1991, 17 tuổi, Vương Chiến Quân tham gia giải Thái Cực Quyền, kiếm, đẩy tay (thôi thủ) tỉnh Hà Nam, đây cũng là lần đầu ông tham gia thôi thủ. Trong hiệp đầu, đối thủ là người từng nhiều lần vô địch tỉnh và quốc tế, Vương Chiến Quân sợ không địch lại nên dùng hết 10 phần sức lực, kết quả đối thủ bị đánh rơi khỏi đài, hai tay chạm đất. Vương Chiến Quân thắng trận này. Sau đó ông vượt qua các vòng, giành chức vô địch tỉnh.

Tháng 10/1993, Vương Chiến Quân đến tham gia Hội nghị quan sát trao đổi thôi thủ Thái Cực Quyền toàn quốc tại Hàng Châu kiêm Giải vô địch võ thuật toàn quốc, tranh huy chương vàng đẩy tay hạng 75kg. Trong chung kết, đối thủ là Hoàng Khang Huy, người từng 4 lần liên tiếp vô địch quốc gia. Trận đấu chưa hết, Hoàng Khang Huy chủ động bỏ cuộc, Vương Chiến Quân giành chức vô địch đẩy tay Thái Cực Quyền toàn quốc đầu tiên.

Vương Chiến Quân đẩy ngã nhà vô địch sumo Nhật Bản

Trong thập kỷ đó, Vương Chiến Quân tham gia hàng trăm trận đấu đấu thôi thủ trong và ngoài nước mà chưa từng thua, được mệnh danh là “Thường thắng tướng quân”. Đến năm 2001, ông chính thức tuyên bố không tham gia thi đấu nữa.

Tháng 6/2006, nhà vô địch sumo cao cấp nhất Nhật Bản Akebono đến Hà Nam khiêu chiến Thái Cực, Vương Chiến Quân vì thế “tái xuất giang hồ”. Vương Chiến Quân cao 1,80m, nặng khoảng 100kg, còn Akebono cao 2,03m, nặng 223kg, chênh lệch thể hình lớn. Akebono là người Nhật gốc Mỹ, sinh ra ở Hawaii. Ông là đô vật sinh ngoài Nhật Bản đầu tiên đạt tới cấp bậc yokozuna, cấp bậc cao nhất trong sumo. Vương Chiến Quân và Akebôn đã thi đấu theo thể thức thôi thủ.

Thôi thủ trong Thái Cực là dùng tay và thân người nhằm đẩy đối phương, vận dụng các kỹ pháp nhằm mượn lực, phát lực, khiến đối phương mất thăng bằng. Đây là một môn thể thao có tính đối kháng, truyền thống vẫn còn được áp dụng thi đấu ở thời điểm hiện tại.

Vương Chiến Quân khéo léo sử dụng nguyên lý “mượn lực” của Thái Cực Quyền, tức “tứ lạng bạt thiên cân”, hóa giải lực đẩy của đối thủ khiến võ sĩ sumo Nhật Bản mất thăng bằng. Lần giao thủ tiếp theo, Akebono thay đổi chiến thuật nhưng vẫn không thắng. Akebono mỉm cười nhận thua, nói với người dẫn chương trình: “Công lực của anh ấy quá thâm hậu, tôi không phải đối thủ”.

Sư phụ của cao thủ kickboxing Trung Quốc

Trong những năm qua, các đệ tử của Vương Chiến Quân hoạt động mạnh mẽ trong các giải đấu và đạt thành tích nổi bật. Trong đó phải kể tới võ sĩ kickboxing Hàn Phi Long, người từng nhiều lần đánh bại các võ sĩ nước ngoài. Năm 2025, Hàn Phi Long đã thắng võ sĩ Nhật Yashazaru ở trận kickboxing tại sự kiện EM Legend 50. Trước đó vào năm 2024, anh đã đánh bại võ sĩ Thái Lan Petchmorakot Darunphan ở sự kiện WLF 551

Hàn Phi Long là đệ tử nổi tiếng của Vương Chiến Quân

Theo Baidu, dựa trên võ học gia truyền, Vương Chiến Quân sáng lập hệ thống “Thái Cực thực chiến Vương Chiến Quân”, hình thành phong cách riêng. Ông cũng sáng tạo nhiều bài quyền Thái Cực mới, thúc đẩy việc luyện Thái Cực như một phương thức sống khỏe mạnh.

Danh tiếng của ông lan rộng từ Trần Gia Câu ra quốc tế, thường xuyên được mời biểu diễn và giảng dạy Thái Cực Quyền trên khắp thế giới, trở thành một trong những đại sư Thái Cực nổi tiếng trong và ngoài Trung Quốc.

Mặc dù trong những năm gần đây Thái Cực Quyền thường bị cho là chỉ mang tính biểu diễn, Vương Chiến Quân không đồng ý với quan điểm đó. Ông tin rằng Thái Cực Quyền hoàn toàn có thể dùng trong thực chiến, và những huyền diệu của nó không phải người bình thường nào cũng có thể hiểu rõ.

Vương Chiến Quân cho rằng Thái Cực có thể áp dụng trong thực chiến

“Tất nhiên là có thể đánh! Nhưng việc tôi, Vương Chiến Quân, có thể chiến đấu, không có nghĩa là ai luyện Thái Cực cũng đều có công phu. Rất nhiều người luyện Thái Cực chỉ để rèn luyện sức khỏe và tu dưỡng tinh thần, chỉ có một số ít người thích thực chiến”, Vương Chiến Quân khẳng định.

Ông nhấn mạnh thêm: “Trên các võ đài Thái Cực thực chiến, tôi đã giữ kỷ lục bất bại suốt 20 năm! Điều này không thể tách rời ảnh hưởng của võ học gia truyền. Mẹ tôi là cháu họ của Trần Chiếu Bì, một thế hệ quyền sư nổi tiếng, còn cha tôi là Vương Tây An. Dưới sự ảnh hưởng của họ, tôi đã bắt đầu luyện võ từ năm 4 tuổi. Vì vậy, muốn luyện tốt Thái Cực Quyền thật sự, bắt đầu từ nhỏ và theo học minh sư chính là con đường tắt.”