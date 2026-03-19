Cao thủ Trung Quốc đánh 30 giây hạ gục võ sĩ Nhật Bản, nổi danh 'Vua Tán Thủ'

Video: Lâm Kiến Thân thắng võ sĩ Nhật Bản Kitade Masato

Lâm Kiến Thân là võ sĩ Quảng Tây (Trung Quốc) thuộc dân tộc Choang, từng thi đấu dũng mãnh trên sàn đấu tán thủ. Ông nhiều lần đại diện Trung Quốc tham gia các trận đấu chuyên nghiệp với võ sĩ nước ngoài và được giới hâm mộ coi là một trong những võ sĩ xuất sắc nhất của đất nước tỷ dân ở các trận đấu quốc tế.

Sự nổi tiếng của Lâm Kiến Thân bắt đầu từ lần tham gia giải Sanda King (Vua Tán Thủ) đầu tiên. Đây là giải đấu nổi tiếng của mang tầm quốc tế do Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Quốc tế Thời đại Võ thuật Quốc gia (Bắc Kinh) phối hợp với Hiệp hội Võ thuật Trung Quốc tổ chức, được sáng lập vào năm 2000. Đặc biệt, giải đấu này tổ chức nhiều trận đấu cho các võ sĩ Trung Quốc đối đầu với các võ sĩ nước ngoài như Nhật Bản, Thái Lan…

Lâm Kiến Thân là cao thủ tán thủ Trung Quốc.

Theo Sohu, sự xuất hiện của giải Sanda King đã mở ra nhiều cơ hội hơn cho các võ sĩ Trung Quốc thi đấu bởi có nhiều trận đấu được tổ chức. Ngày 3/7/2001, giải Sanda King tuần 15, trận đối kháng Kungfu Trung Quốc – Karate Nhật Bản được tổ chức tại Lương Phong, Hà Bắc (Trung Quốc). Lâm Kiếm Thân chỉ nhận thông báo thi đấu trước 1 tuần để thay thế võ sĩ Chu Kiến Đông của Chiết Giang bị chấn thương. Anh thay thế Chu Kiến Đông thi đấu ở hạng cân 70kg với cao thủ Nhật Bản Kitade Masato.

Ngay khi trận đấu bắt đầu, Lâm Kiếm Thân chủ động tấn công liên tục đối thủ. Kitade Masato lập tức phản công bằng các cú đá, nhưng Lâm Kiếm Thân nhanh nhẹn ôm ngang đối thủ và quăng lên vai, ngay lập tức quật ngã Kitade Masato xuống sàn.

Trận thắng nổi tiếng của Lâm Kiến Thân trước võ sĩ Nhật Bản

Cú quật quá mạnh và bất ngờ khiến đối thủ đập đầu xuống đất trước, chưa kịp phòng vệ và sau khi trọng tài đếm đến 10, Kitade Masato vẫn không thể đứng lên.

Tờ Sohu mô tả: "Kitade Masato tung ra một cú đá quét thấp (low kick). Ngay lập tức, Lâm Kiến Thân thuận thế bắt được chân đối thủ, thi triển chiêu 'nhổ hành trên đất khô', rồi thuận đà thực hiện một cú quật qua vai. Kitade Masato thảm bại bằng đo ván kỹ thuật (TKO)".

Lâm Kiếm Thân giành chiến thắng bằng một cú quật KO kinh điển, trở thành khoảnh khắc đáng nhớ trong lịch sử đối kháng Sanda quốc tế. Theo thống kê, trận đấu này chỉ diễn ra đúng 30 giây, lập kỷ lục knock-out nhanh nhất trong lịch sử đối đầu giữa các võ sĩ Trung Quốc và Nhật Bản, đồng thời thể hiện uy danh võ thuật của Trung Quốc.

Ngoài trận này, Lâm Kiếm Thân còn thi đấu với các cao thủ Muay Thái. Trong ba lần thượng đài, anh hai lần thắng áp đảo cao thủ Muay Thái, lần thứ ba tuy thua với cách biệt nhỏ nhưng vẫn để lại ấn tượng sâu sắc với người hâm mộ.

Lý do là khi đó Lâm Kiếm Thân gặp cao thủ hàng đầu Thái Lan – Pachonsa Luppa. Trận đấu kết thúc sau 5 hiệp quyết liệt, Lâm Kiếm Thân vẫn cảm thấy hào hứng khi nghĩ lại, vì anh đã thực sự thể hiện toàn bộ kỹ – chiến thuật của mình một cách xuất sắc.

Sau này, Lâm Kiếm Thân do chịu nhiều chấn thương nên đã chọn giải nghệ. Dù vậy, chiến tích thắng Kitade Masato của anh thỉnh thoảng vẫn được báo chí Trung Quốc nhắc lại.