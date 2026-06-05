Có gì ở gameshow truyền hình quy tụ tới 50 nghệ sĩ Việt nổi tiếng?

(VTC News) -

Chương trình truyền hình thực tế Wow Ho Chi Minh City được ra mắt nhân kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác. Đây cũng là chương trình thuộc dự án nghệ thuật cộng đồng Viet Nam Love.

Theo tiết lộ nhà sản xuất, Wow Ho Chi Minh City gồm 20 tập, mỗi tập được thiết kế như chuyến du lịch trải nghiệm, khám phá văn hóa tại TP.HCM. Điều đặc biệt chính là chương trình có hơn 50 người nổi tiếng tham gia. Nhà sản xuất cũng đặt mục tiêu mời nghệ sĩ quốc tế để lan tỏa hình ảnh thành phố rộng rãi hơn.

Hoa hậu Hương Giang là một trong 50 nghệ sĩ tham gia chương trình.

Trong mỗi tập sẽ có một hướng dẫn viên và các khách mời là người nổi tiếng. Diễn viên Khả Như, Steven Nguyễn, ca sĩ Ái Phương, hoa hậu Khánh Vân, diễn viên và nhà sáng tạo nội dung Thầy Beo U40 đảm nhận vai trò này.

Mỗi tập có 3 phần: lời chào thành phố (mang phong cách điện ảnh), câu chuyện thành phố (giới thiệu quán ăn, điểm đến, nhà hàng, khách sạn) và nhiệm vụ bất ngờ (khách mời sẽ chụp ảnh, quay video, bắt trend để quảng bá hình ảnh TP.HCM).

Mỗi hướng dẫn viên sẽ cùng các nghệ sĩ khách mời tham gia chuyến “city tour cá nhân hóa” khám phá các điểm đến là công trình mang tính biểu tượng của thành phố, địa điểm hot, khu phố sầm uất của siêu đô thị mới, thiên đường ẩm thực… Khách mời có dịp di chuyển bằng nhiều phương tiện tại TP.HCM.

Chia sẻ khi đảm nhận vai trò mới, diễn viên Steven Nguyễn cho biết anh cảm thấy rất hãnh diện và may mắn vì được làm nhiệm vụ hướng dẫn viên. Nhờ chương trình mà anh được phổ cập rất nhiều kiến thức hơn về thành phố.

Trong khi đó, Hoa hậu Khánh Vân cũng không giấu được niềm tự hào khi sinh ra và lớn lên ở TP.HCM. Cô có thêm nhiều cơ hội để hiểu hơn về thành phố khi đồng hành cùng chương trình.

Hoa hậu Khánh Vân và diễn viên Steven Nguyễn đảm nhận vai trò hướng dẫn viên.

Đạo diễn, nhà sản xuất Trần Thành Trung cho biết Wow Ho Chi Minh City là series giới thiệu về du lịch, quảng bá văn hóa của TP.HCM. Chương trình sẽ kể câu chuyện TP.HCM năng động, mới mẻ, hiện đại.

“Chúng tôi hy vọng những thước phim này sẽ thể hiện chân thực nhất góc nhìn khác và hấp dẫn về TP.HCM mang hơi thở của năm 2026”, anh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, chương trình sẽ sáng tác một ca khúc chủ đề viết về TP.HCM trong khuôn khổ dự án.

Ngoài ra, nhà sản xuất cũng tổ chức cuộc thi trên mạng xã hội. Các nhà sáng tạo nội dung đến địa điểm xuất hiện trong chương trình, review, gắn hashtag để BTC đánh giá, lựa chọn. Những người chiến thắng sẽ được xuất hiện trong một tập đặc biệt với các nghệ sĩ.

Chương trình phát sóng chính thức lúc 21h thứ sáu hàng tuần và 22h Chủ nhật trên kênh HTV7, bắt đầu từ 5/6.