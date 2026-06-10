Sạt lở đất ở Lai Châu khiến 3 người tử vong

Theo thông tin từ UBND xã Pắc Ta, vào khoảng 12h30 phút ngày 9/6, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã và Công an xã nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra sạt lở đất tại khu vực khe núi thuộc bản Mít Thái. Thời điểm xảy ra vụ việc, một số người dân đang lao động phía dưới khe núi nghi bị đất đá cuốn trôi, vùi lấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự, lực lượng an ninh trật tự cơ sở cùng người dân khẩn trương tiếp cận hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Do khu vực xảy ra sạt lở nằm sâu trong rừng, các lực lượng phải di chuyển khoảng 5km bằng xe máy, sau đó tiếp tục đi bộ hơn 3km qua địa hình đồi núi dốc đứng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Hiện trường vụ sạt lở được xác định khiến 3 người tử vong.

Đến khoảng 15h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân nam bị đất đá cuốn xuống khe núi. Các nạn nhân được xác định gồm V.A.T, sinh năm 2001, trú tại bản Mít Nọi; L.V.T, sinh năm 2000 và H.V.Đ, sinh năm 1997, cùng trú tại bản Mít Thái.

Qua xác minh ban đầu của Công an xã Pắc Ta, nguyên nhân vụ việc được xác định là do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài khiến đất đá trên đỉnh núi sạt lở. Trong lúc các nạn nhân đang lao động tại khu vực khe núi đã bị đất đá cuốn trôi, vùi lấp dẫn đến tử vong.

Sau khi hoàn tất công tác cứu hộ, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền xã Pắc Ta tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác với nguy cơ sạt lở đất, lũ quét; hạn chế vào rừng, làm nương tại các khu vực có nguy cơ cao, không ngủ lại lán nương và không di chuyển qua các khu vực nguy hiểm khi mưa lớn xảy ra.