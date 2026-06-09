Clip dì cô dâu mang bình truyền nước lên hát đám cưới gây sốt mạng

(VTC News) -

Clip dì cô dâu vừa truyền nước, vừa hát khiến dân mạng thích thú. (Nguồn: @tuandienlanh67)

Cộng đồng mạng đang thích thú chia sẻ, bình luận về clip ghi lại khoảnh khắc đặc biệt trong một đám cưới ở An Giang. Nhân vật chính chiếm trọn spotlight không phải cô dâu mà là dì của cô. Giữa không khí tưng bừng của hôn lễ, trên sân khấu náo nhiệt, người dì diện chiếc áo dài đỏ thêu hoa duyên dáng, cầm micro hát say sưa.

Nhưng chi tiết thu hút ánh nhìn nhất nằm ở bàn tay quấn băng trắng đang cắm dây truyền dịch nối với chai dịch truyền mà chàng thanh niên đứng cạnh đó đang cầm hộ. Người cháu này dùng một chiếc móc phơi quần áo xỏ vào chai nước, vừa cầm điện thoại quay phim, vừa tận tình đi theo làm "giá đỡ di động" cho dì.

Còn ca sỹ "cây nhà lá vườn" dù đang phải truyền nước chữa bệnh vẫn quyết không bỏ lỡ cơ hội biểu diễn trong ngày cưới cháu, đúng tinh thần "vui là chính, quẩy là mười". Trông bà tràn đầy năng lượng và đam mê, không chỉ hát mà còn khuấy động bầu không khí khi reo lên: "Quá vui quá xá bà con ơi!".

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác. Dân mạng đua nhau bày tỏ thiện cảm với sự nhiệt tình và tinh thần vui không biết mệt của người dì: "Người ta truyền nước biển để hồi phục sức khỏe, còn dì truyền nước biển là để nạp thêm 200% công suất cho ngày vui".

"Bác sỹ ở nhà xem được clip này chắc cũng chỉ biết bất lực tắt điện thoại, cất bằng khen rồi đi ngủ sớm, vì nhận ra y học hiện đại cũng phải chào thua trước sức mạnh của âm nhạc miền Tây"; "Bác sỹ dặn dì nằm yên trên giường bệnh để theo dõi dịch truyền, ai dè dì mang luôn cả dịch truyền lên sân khấu để hát đám cưới"...

Dân mạng bảo rằng đã dự đám cưới miền Tây thì ai cũng nhiệt tình, vui vẻ, hoan hỉ, quẩy hết mình. (Ảnh chụp màn hình)

Huyền My bình luận: "Kiểu này lúc hát xong, dì đi bộ về viện chắc bệnh nhân khác xin vía khỏe mạnh, bình phục của dì luôn quá. Đúng là một khi cái máu văn nghệ ngày vui đã ăn vào tim thì y lệnh của bác sỹ cũng đành tạm gác lại thôi!".

Nhiều bình luận xúc động trước tình cảm dạt dào của người dì dành cho cháu. "Đúng là trên đời này không ai thương cháu bằng dì, chuẩn phong cách vừa truyền nước biển vừa truyền cảm hứng. Có lẽ mãi cô cháu gái mới đi lấy chồng nên dù mệt mỏi vẫn phải cố gắng hết mình", Công Việt viết.

Khang An chia sẻ: "Dẫu biết rằng người không khỏe thì có thể thông báo ở nhà, thế nhưng vì ngày vui của cháu nên cô quyết không vắng mặt. Chứng kiến sự nhiệt tình này là đủ biết dì thương các cháu đến nhường nào rùi. Chú rể cứ cẩn thận nhé, không làm tốt thì dì mắng cho".

Quốc Trọng cho biết ở đám cưới miền Tây, mọi người thường nhiệt tình như vậy: "Dân mạng đồn không sai một chữ nào đâu các bác ạ, đám cưới ở miền Tây không tính bằng tiếng mà tính bằng ngày, bằng tuần. Ban đầu tôi định đi ăn một bữa rồi chiều bắt xe về đi làm, ai dè bước chân vào rạp một cái là bị say xỉn luôn 3 ngày 3 đêm. Cứ hễ định đứng dậy đi về là có một chú, một anh vào vỗ vai bảo về đâu mà về".

Minh Thu kể lại: "Tôi thấy nhiều đám cưới miền Tây như này rồi. Đêm hôm qua, ăn uống nhậu nhẹt tới bến, sáng hôm sau dậy truyền nước lại làm thêm tăng nữa. Lần trước, tôi đi đám cưới còn gặp ông trưởng họ hát hò đến mức ngã từ sân khấu xuống, sây sát khắp người, xong lại đứng dậy hát tiếp".