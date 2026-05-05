Clip cô dâu quá hồi hộp vái nhầm quay phim đám cưới khiến dân mạng cười bò

Clip cô dâu vái lạy nhầm anh quay phim khiến dân mạng cười bò. (Nguồn: @nntuyen95)

Trong ngày cưới, khi sự hồi hộp lấn át cả tâm trí, những tình huống dở khóc dở cười luôn là gia vị khiến hôn lễ trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết. Cộng đồng mạng đang rần rần chia sẻ clip ghi lại khoảnh khắc xấu hổ nhưng cũng đáng yêu của một nàng dâu mới.

Có lẽ vì quá căng thẳng trước giờ hành lễ, cô dâu miền Tây sau khi vái gia tiên, lẽ ra cần quay sang hành lễ với phụ huynh theo hướng dẫn "xá trong một xá rồi quay ra ngoài một xá" thì lại quay nhầm hướng, mắt vẫn nhìn xuống, cúi người kính cẩn chắp tay xá về phía anh thợ quay phim đang đứng tác nghiệp. Khi biết mình nhầm, cô phá lên cười rồi quay về phía các trưởng bối để thực hiện lễ nghi, nhiều người lớn tuổi đang ngồi trong bàn cũng không nhịn được cười.

Bình luận về clip, cư dân mạng đoán rằng chắc anh quay phim bối rối lắm, chắc là lần đầu được vái trong đám cưới như vậy: "Anh thợ quay phim chắc lúc đó cũng đứng hình mất vài giây, kiểu ơ kìa cô dâu, tôi chỉ đi làm công ăn lương thôi chứ có dám nhận lễ lớn thế này đâu!"; "Quả này anh thợ quay phim về không dựng clip thật có tâm, lọc da thật mịn cho cô dâu là hơi bị có lỗi với cái lạy này luôn đó".

"Nghề quay phim đám cưới mấy chục năm chắc anh cũng chưa bao giờ lường trước được kịch bản này"; "Nhận cái lễ này xong chắc anh về phải tăng ca chỉnh màu, bóp eo, kéo chân cho cô dâu gấp đôi bình thường để trả ơn cái sự kính trọng quá mức này thôi"....

Mai Anh hài hước bình luận: "Khi bạn đi làm thuê nhưng lại được hưởng đặc quyền của bề trên. Anh thợ lúc đó chắc cũng muốn buông máy xuống vái lại cho đủ bộ, chứ nhận không cái lễ này sợ 'tổ nghề' quở vì bỗng dưng chiếm sóng của gia tiên. Cô dâu thì áp lực ngày cưới, còn anh thì áp lực đồng tiền".

Mỹ Huyền viết: "Đây chính là minh chứng sống cho câu nói khách hàng là thượng đế. Mà lần này thượng đế còn lạy cả nhân viên luôn thì đúng là đỉnh cao của sự phục vụ. Anh quay phim chắc đang lo sốt vó, không biết có bị trừ bớt phí vào hợp đồng không nữa".

Dân mạng ví von anh quay phim nhận lễ lớn như này về phải chỉnh sửa cho thật tốt. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng đồng cảm với sự bối rối đầy đáng yêu của cô dâu trong ngày cưới. "Ai từng đứng vào vị trí đó mới hiểu, áp lực ngày cưới lớn kinh khủng. Tim đập nhanh đến mức tai lùng bùng, không còn nghe thấy gì xung quanh đâu. Thương bạn ấy quá, chắc lúc đó trong đầu chỉ còn là một khoảng trống trắng xóa nên mới nhầm lẫn đáng yêu như vậy", Kim Chi bình luận.

Thu Nguyện viết: "Đừng cười em ấy tội nghiệp, con gái về nhà chồng bao nhiêu lo lắng, hồi hộp dồn nén lại. Cô dâu miền Tây thường rất hiếu thảo và trọng lễ nghĩa, chắc vì run quá mà quên mất phương hướng. Sự cố này cho thấy bạn ấy rất thật thà và đáng yêu".

Ngoài ra, không ít dân mạng cũng chia sẻ kỷ niệm "xấu hổ" của mình trong ngày cưới. Dương Nguyễn viết: "Xem clip mà thấy bóng dáng mình 5 năm trước. Lúc trao nhẫn vì tay chú rể run quá, mình còn định tự chủ động cho ngón tay vào luôn cho nhanh trước mặt bao nhiêu quan khách. Đến giờ mỗi lần họp mặt gia đình, chuyện cô dâu nôn nóng nhất vịnh Bắc bộ vẫn bị lôi ra cho cả nhà cười".

Mạnh Tuấn viết: "Xưa đi dạm ngõ, mình vẫn còn run lẩy bẩy. Họ hàng nhà gái mời trà thì mình uống ngụm phát hết luôn chén. Câu chuyện chưa kịp bắt đầu mà chú rể uống như muốn kết thúc ngay được rồi. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, dịp trọng đại đúng là làm giảm IQ xuống vô cực".