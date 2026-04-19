Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội tạo xung lực, thúc đẩy hợp tác

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Italia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tăng cường ngoại giao nghị viện, đẩy mạnh đối thoại, xây dựng lòng tin

Thủ đô Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ - thành phố duy nhất nằm trên hai châu lục: châu Âu và châu Á - những ngày qua chào đón hơn 60 chủ tịch, 40 phó chủ tịch và hơn 1000 nghị sĩ của gần 114 nghị viện thành viên tham dự IPU-152.

Với chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”, hội nghị đã thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về vai trò của nghị viện trong phòng ngừa và giải quyết xung đột, thúc đẩy thương mại công bằng, chống chủ nghĩa bảo hộ và tăng cường minh bạch tài chính; đồng thời tiến hành kiện toàn một số cơ chế của IPU.

Tại hội nghị, phiên toàn thể diễn ra với sự tham gia của các trưởng đoàn nhằm bày tỏ quan điểm của mỗi nghị viện về các vấn đề mang tính thời sự. Trong bài phát biểu ngắn gọn, trọng tâm của mình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đưa ra 3 đề xuất để nâng tầm chiến lược trong hợp tác giữa các nghị viện.

"Tăng cường ngoại giao nghị viện, đẩy mạnh đối thoại, xây dựng lòng tin và tình hữu nghị giữa các dân tộc; ngăn ngừa và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột; tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Với tinh thần đó, cùng các thành viên IPU, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi các bên liên quan thực hiện nghiêm chỉnh ngừng bắn, tiếp tục đàm phán hòa bình tìm giải pháp thỏa đáng, bền vững cho các cuộc xung đột hiện nay; phát huy vai trò tiên phong của nghị viện trong việc tạo khuôn khổ pháp lý, nội luật hóa các cam kết quốc tế, nhất là các cam kết về hòa bình, an ninh, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; thực hiện giám sát tối cao đối với việc thực hiện các cam kết quốc tế", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu ý kiến.

Thông điệp và đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận được sự quan tâm, đánh giá tích cực và đồng tình của nhiều nghị viện thành viên và đại biểu tham dự, góp phần khẳng định hình ảnh Việt Nam là đối tác tích cực, có trách nhiệm trong thúc đẩy hợp tác nghị viện và củng cố chủ nghĩa đa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với Tổng Thư ký IPU Martin Chungong tại Lễ khai mạc IPU-152.

Tổng Thư ký IPU Martin Chungong, người đã có nhiều năm gắn bó với IPU, chứng kiến ngày đầu tiên Quốc hội Việt Nam gia nhập IPU đã nhấn mạnh vai trò của Quốc hội Việt Nam đối với các hoạt động của IPU: "Tôi đánh giá cao những đóng góp tích cực của Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của ngài Chủ tịch Quốc hội đối với Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU).

Trong cuộc trao đổi, chúng tôi đã thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt là các thách thức toàn cầu hiện nay. Tôi rất hoan nghênh việc Việt Nam tham gia tích cực vào các thảo luận ở cấp nghị viện nhằm tìm kiếm giải pháp, góp phần giảm bớt những khó khăn mà thế giới đang đối mặt".

Bên cạnh các chương trình nghị sự đa phương tại Thủ đô Istanbul, các phòng họp song phương của hội nghị đã luôn sáng đèn, thậm chí có những cuộc gặp bên ngoài hội nghị, nơi những nghi lễ ngoại giao nghị viện được thực hiện nhanh chóng nhất, không quá cầu kỳ với mục đích duy nhất, các cuộc gặp của lãnh đạo nghị viện/Quốc hội được tiến hành thực chất, trao đổi các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có lịch hoạt động song phương dày đặc. Trong không khí ấm áp, thân tình và cởi mở, các cuộc gặp thường kéo dài hơn dự kiến.

Lãnh đạo nghị viện các nước chúc mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, chúc mừng Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội mới được bầu; đồng thời đánh giá cao vai trò và đóng góp của Việt Nam tại các cơ chế đa phương, trong đó có IPU; bày tỏ coi trọng Việt Nam và mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác song phương nói chung và với Quốc hội Việt Nam nói riêng.

Hợp tác giữa các cơ quan lập pháp được đẩy mạnh về chất

Cũng trong chuyến công tác này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm chính thức Cộng hòa Italia, có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, qua chuyến thăm hai nước, quan hệ hợp tác giữa các cơ quan lập pháp được đẩy mạnh về chất. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch nghị viện Italia và Thổ Nhĩ Kỳ đều nhất trí duy trì trao đổi đoàn thường xuyên giữa lãnh đạo nghị viện và các cơ quan nghị viện hai nước nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và hoàn thiện thể chế, phối hợp giám sát việc thực thi các thỏa thuận, cam kết trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Istanbul Ali Tezolmez chụp ảnh chung.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh, kinh tế, thương mại, đầu tư được coi là trọng tâm của chuyến công tác lần này, tạo ra bước chuyển mạnh mẽ về "chất". Italia tiếp tục ủng hộ thúc đẩy các nước EU phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và dỡ bỏ thẻ vàng IUU.

Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, hai bên nhất trí thúc đẩy mở rộng quy mô thương mại theo hướng cân bằng hơn, nghiên cứu khả năng khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do, qua đó khai thác hiệu quả tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế và vị trí cửa ngõ của mỗi nước tại khu vực.

Các hoạt động xúc tiến, kết nối doanh nghiệp - trong đó có các tọa đàm với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp - đã góp phần mở ra nhiều cơ hội hợp tác cụ thể trong thời gian tới. Nhân dịp này, một số bộ, ngành đã tiến hành ký kết một số biên bản ghi nhớ trong các lĩnh vực hợp tác liên quan.

Đặc biệt chuyến công tác đã tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực tiềm năng như quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân; đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng.

Đối với Italia, hai bên nhất trí coi khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những trụ cột hợp tác ưu tiên trong giai đoạn tới; đối với Thổ Nhĩ Kỳ, hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, hạ tầng, logistics và du lịch được xác định là những hướng đi nhiều tiềm năng.

Ông Raffaele Cataneo, Quốc vụ khanh Vùng Lombardy, Italia nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những quốc gia phát triển năng động và giàu tiềm năng nhất ở Đông Nam Á, đồng thời là một điểm kết nối ngày càng quan trọng trong chuỗi hợp tác và phát triển toàn cầu. Chính vì vậy, ngày càng nhiều doanh nghiệp Itali, đặc biệt là doanh nghiệp tại Lombardy, quan tâm đầu tư vào Việt Nam và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai bên.

"Với chúng tôi, Việt Nam không phải là một đối tác thông thường, mà là một đối tác chiến lược. Quan hệ giữa hai bên đã được vun đắp trong nhiều năm qua, với tần suất trao đổi đoàn ngày càng chặt chẽ với các hoạt động kết nối giữa chính quyền, hiệp hội và doanh nghiệp hai bên. Việc Chủ tịch Quốc hội Việt Nam dành sự quan tâm đối với hợp tác giữa Italia, vùng Lombardy và Việt Nam cho thấy tầm nhìn chung của cả hai phía: cùng coi nhau là đối tác chiến lược, cùng hướng tới những lợi ích phát triển lâu dài và bền vững", ông Raffaele Cataneo nhấn mạnh.

Đặc biệt, tại Roma, việc Chủ tịch Quốc hội hội kiến Giáo hoàng và Thủ tướng Parolin là sự kiện mang nhiều ý nghĩa. Tại cuộc gặp, hai bên đều vui mừng thấy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh đã đạt được những bước tiến quan trọng và thực chất. Hai bên sẽ cùng tiếp tục cùng quan tâm, củng cố hơn nữa niềm tin và sự hiểu biết lẫn nhau, hướng tới việc thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa Việt Nam với Tòa Thánh và chuyến thăm của Giáo hoàng tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Giáo hoàng tòa thánh Vatican LEO XIV.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Erdogan, Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmuş, điều này cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đã dành cho Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sự trọng thị đặc biệt. Bởi, Chủ tịch Quốc hội là 1 trong 2 lãnh đạo mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tiếp đón trong dịp này.

Tại hai nước, Chủ tịch Quốc hội cũng đã tiếp các nhóm nghị sĩ hữu nghị. Trong không khí xúc động, đầm ấm, thân tình, bà Sandra Scaliotti, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino, Italia chia sẻ: "Đối với tôi, đây là một thời khắc rất xúc động. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao đã thể hiện sự trân trọng đối với đất nước Italia.

Đây là dịp để hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giữa Italia và Việt Nam. Việt Nam đã chứng minh với thế giới năng lực vươn lên mạnh mẽ, không chỉ chiến thắng đói nghèo mà còn từng bước khẳng định vị thế và tiềm năng phát triển rất ấn tượng trên trường quốc tế".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Chia sẻ những thông tin, mang tình cảm của quê hương, đất nước đến với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại các nước là một hoạt động không thể thiếu trong mỗi chuyến công tác nước ngoài của lãnh đạo cấp cao nước ta.

Nhấn mạnh Tổ quốc luôn dõi theo và tự hào về những người con xa xứ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn, cộng đồng người Việt chấp hành tốt pháp luật ở nước sở tại; đồng thời luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh, hội nhập tốt; tiếp tục gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, gìn giữ tiếng Việt, truyền thống gia đình - để thế hệ trẻ dù sinh ra và lớn lên ở nước ngoài vẫn luôn hướng về cội nguồn.

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã góp phần khẳng định hình ảnh Quốc hội Việt Nam là đối tác tích cực, có trách nhiệm trong thúc đẩy hợp tác nghị viện và củng cố chủ nghĩa đa phương. Qua chuyến thăm hai nước, quan hệ hợp tác giữa các cơ quan lập pháp được đẩy mạnh về chất; đồng thời tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực tiềm năng.