Chưa đầy 3 giờ đồng hồ, xã miền núi ở Đà Nẵng xảy ra 4 trận động đất

Ngày 22/4, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất phát đi thông báo về 4 trận động đất xảy ra vào sáng cùng ngày trên địa bàn xã Trà Linh.

Theo đó, 5 giờ 16 phút 56 giây, một trận động đất có độ lớn M = 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.991° vĩ Bắc – 108.120° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Bản đồ chấn tâm động đất xảy ra lúc 6 giờ 24 phút 41 giây ở xã Trà Linh. (Viện Các Khoa học Trái đất)

Tiếp đến, 6 giờ 24 phút 41 giây, trận động đất có độ lớn M = 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.000° vĩ Bắc – 108.048° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. 7 giờ 16 phút 39 giây, trận động đất có độ lớn M = 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.979° vĩ Bắc – 108.098° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Sau đó, 8 giờ 09 phút 00 giây, một trận động đất có độ lớn M = 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.981° vĩ Bắc – 108.114° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Cũng trong sáng nay, tại Quảng Ngãi, một trận động đất có độ lớn M = 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.859° vĩ Bắc – 108.162° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút.

Được biết, cách đây hơn 1 tuần, một trận động đất mạnh 3.0 độ đã xảy ra tại khu vực xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai, gần với khu vực hồ thủy điện Thác Bà.

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, trận động đất xảy tại vị trí có tọa độ 21.722° vĩ Bắc - 105.035° kinh Đông, ở độ sâu khoảng 16.8 km, thuộc khu vực xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai. Khu vực xảy ra động đất nằm khá gần với hồ thủy điện Thác Bà. Trận động đất không gây rủi ro thiên tai.