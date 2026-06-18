Chủ xe VinFast Limo Green: Đi xa nhẹ nhàng hơn vì không cần gánh tiền nhiên liệu

(VTC News) -

Chở đủ tải vẫn “bốc”, vào cua vẫn chắc

Điểm khác biệt đầu tiên của Limo Green so với các đối thủ nằm ở năng lực vận hành. Thay vì khối động cơ hút khí tự nhiên dung tích 1,5L quen thuộc trên nhiều mẫu MPV xăng, mẫu xe điện của VinFast được trang bị mô-tơ công suất tối đa 150 kW (201 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 280 Nm.

Theo reviewer Hoàng Vũ (kênh YouTube Xe Hay), sức mạnh này giúp mẫu xe điện của VinFast hoàn toàn lấn lướt các đối thủ trong cùng tầm giá, vốn chỉ có công suất khoảng 120-130 mã lực. “Khi đi đèo núi, cao tốc, chở đủ 5-6 người kèm hành lý, Limo Green vẫn vượt xe rất nhẹ”, anh Hoàng Vũ nhận định.

Ngoài ra, anh nhắc tới điểm đáng chú ý: Limo Green sở hữu hệ thống treo sau độc lập đa liên kết. So với các đối thủ cạnh tranh trong phân khúc MPV vốn chỉ được trang bị hệ thống treo sau dạng thanh xoắn, Limo Green mang đến trải nghiệm vận hành ổn định, chắc chắn cho hành khách.

Ở bài thử đánh lái gấp, Limo Green cho thấy thân xe kiểm soát tốt, độ dao động thấp và tạo cảm giác chắc khi vào cua. Khả năng cách âm cũng là điểm cộng lớn. Khi chạy tốc độ cao, tiếng dội từ mặt sàn và gầm xe vào cabin không đáng kể. Đặc biệt, với mô tơ điện êm ái, Limo Green cũng không tạo ra tiếng gằn khó chịu với người ngồi trong xe.

Dù có kích thước lớn trong nhóm MPV 7 chỗ, Limo Green vẫn cho cảm giác dễ xoay trở trong đô thị. Hệ thống trợ lực lái điện tử giúp vô-lăng nhẹ ở tốc độ thấp, đồng thời giữ được độ chắc cần thiết khi xe chạy nhanh.

Chi ít hơn, giữ lại nhiều hơn

Không chỉ mạnh mẽ và linh hoạt khi vận hành, Limo Green còn được nhiều tài xế đánh giá cao nhờ khả năng tiết giảm chi phí, qua đó cải thiện đáng kể bài toán dòng tiền.

Theo phân tích của reviewer Minh Phương (kênh Phương Cào Xe), so với mức chi phí nhiên liệu trung bình khoảng 2.000 đồng/km của MPV chạy xăng, mức chi của Limo Green gần như không đáng kể do mẫu xe này đang được miễn phí sạc (10 lần/tháng) đến 10/2/2029. Tính ra, với tổng quãng đường 250.000 km, xe điện tiết kiệm tới hơn 300 triệu đồng so với xe xăng.

Đây cũng là cảm nhận của nhiều bác tài trên thực tế vận hành. Sau chuyến đi dài từ Hà Nội vào Đắk Lắk, anh Hoàng Văn Nam, một tài xế dịch vụ tại Hà Nội, cho biết điều khiến anh ấn tượng nhất là chi phí vận hành gần như bằng 0. Ngoài khoản bảo dưỡng trước chuyến đi chỉ vài trăm nghìn đồng, anh không phải chi thêm tiền nhiên liệu nhờ chính sách miễn phí sạc.

“Nếu đi xe xăng thì riêng tiền nhiên liệu đã mất hơn chục triệu đồng. Khoản tiết kiệm này giúp chuyến đi nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất nhiều”, anh Nam cho biết.

Vị chủ xe cũng cho rằng, bên cạnh chi phí bảo dưỡng phải chăng, chu kỳ bảo dưỡng của Limo Green cũng dài hơn gấp 3 lần so với các dòng xe xăng, giúp anh tiết kiệm được thời gian và công sức đưa xe vào xưởng.

Nuôi xe đã nhẹ, việc sở hữu xe đối với các tài xế dịch vụ hiện nay cũng đang dễ dàng hơn nhờ những chương trình ưu đãi lớn từ VinFast trong mùa hè 2026.

Cụ thể, khách hàng được hỗ trợ 6% giá xe từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, đồng thời nhận thêm ưu đãi tương đương 3% giá trị xe từ chương trình “Mùa hè rực rỡ - VINFASCINATION” (hoặc nhận voucher nghỉ dưỡng Vinpearl) cùng 2 năm bảo hiểm vật chất trị giá 15 triệu đồng. Nhờ đó, giá lăn bánh thực tế của Limo Green hiện chỉ còn khoảng 666 triệu đồng.

Không chỉ dừng ở ưu đãi giá, VinFast còn đưa ra chính sách “Mua xe 0 đồng”, giúp khách hàng tiếp cận Limo Green mà không cần vốn ban đầu. Người mua cũng có thể linh hoạt lựa chọn giữa nhận ưu đãi trực tiếp 6% hoặc áp dụng gói vay với lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu.

Theo đánh giá của nhiều chủ xe, với chi phí đầu tư ban đầu thấp, chi phí vận hành tiết kiệm và chính sách miễn phí sạc kéo dài, Limo Green đang mở ra cơ hội hoàn vốn nhanh cho các tài xế dịch vụ. “Tôi tính có thể thu hồi vốn chỉ sau khoảng 1,5 năm nếu khai thác xe với cường độ cao. Đây là điều rất khó đạt được với các mẫu MPV chạy xăng”, tài xế Hoàng Văn Nam khẳng định.