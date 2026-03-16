Loạt ưu đãi 9% trong tháng 3 khiến giới tài xế dịch vụ phát sốt vì Limo Green

Xe dịch vụ nhưng vận hành “không hề dịch vụ”

Khả năng vận hành là điểm đầu tiên gây ấn tượng với reviewer của kênh Carpassion khi trải nghiệm Limo Green. Mẫu xe được trang bị động cơ điện 201 mã lực và mô-men xoắn 280 Nm, đủ mạnh cho nhu cầu dịch vụ và cho khả năng tăng tốc dứt khoát.

“Limo Green cho phản hồi chân ga nhạy bén, giúp những pha vượt xe hay di chuyển full tải trở nên nhẹ nhàng, không hề có cảm giác ì ạch”, kênh Carpassion làm rõ thêm về chất lượng vận hành của xe.

Không chỉ lái bốc, Limo Green còn cho thấy nền tảng khung gầm ổn định, chắc chắn - đặc trưng thường thấy trên ô tô VinFast. Chuyên gia Trịnh Lê Hùng đã trực tiếp đưa xe lên cầu nâng để kiểm chứng và bất ngờ trước hệ thống treo của mẫu xe này.

“Hệ thống treo và phanh đĩa phía sau giúp chiếc xe vận hành cực kỳ liền lạc, chắc chắn. Khi đi qua các gờ giảm tốc hay đường xấu, xe xử lý dao động rất 'ngọt', mang lại sự êm ái mà hiếm mẫu xe dịch vụ nào có được”, vị chuyên gia này cho biết. Anh Lê Hùng cũng cho rằng Limo Green khác biệt so với các đối thủ cùng phân khúc nhờ hệ thống treo sau liên kết đa điểm, giúp xe ổn định hơn khi vận hành.

Cũng về vận hành, đại diện kênh Carpassion đánh giá cao trải nghiệm dành cho hành khách trên Limo Green, đặc biệt ở độ yên tĩnh và cảm giác ngồi đường dài dễ chịu. Đây cũng là yếu tố quan trọng với nhóm xe kinh doanh dịch vụ.

“Khả năng cách âm của Limo Green tốt đến ngỡ ngàng, thậm chí còn êm hơn cả chiếc C-SUV mà tôi đang đi. Hàng ghế thứ 3 rộng rãi, có chỗ để chân thoải mái, người lớn ngồi đường dài cũng không hề bị tù túng hay mệt mỏi”, kênh Carpassion nhận xét.

Về không gian nội thất, Limo Green mang lại sự tiện nghi tối đa cho hành khách. Anh Phùng Thế Trọng, chủ xe Limo Green, trong chuyến hành trình xuyên biên giới sang Lào, đã ví chiếc xe như một “căn nhà di động”.

“Không gian xe rộng đến mức khi gập ghế, hai người lớn có thể nằm ngủ thoải mái như trên giường. Điều hòa mát lịm kết hợp với sự yên tĩnh tuyệt đối của động cơ điện giúp cả gia đình tái tạo năng lượng ngay trên đường đi”, anh Trọng chia sẻ.

“Tiết kiệm cả chục triệu đồng mỗi tháng”

Bên cạnh trải nghiệm lái, chi phí sở hữu và vận hành thấp là yếu tố quan trọng làm nên sức hút của Limo Green. Anh Đặng Huy Hoàng (TP.HCM) cho biết việc chuyển từ xe chạy dầu diesel cũ sang Limo Green đã giúp anh giảm đáng kể gánh nặng tài chính hằng tháng.

“Nếu vẫn chạy xe động cơ đốt trong, thời điểm này giá nhiên liệu đã tăng đến 40% thì chẳng còn bao nhiêu lãi. Với xe điện, mỗi tháng tôi tiết kiệm được cả chục triệu đồng đút túi. Biết thế này đã đổi xe sớm hơn”, anh Hoàng chia sẻ.

Hiện nay, Limo Green và các mẫu xe điện khác của VinFast được miễn phí sạc đến hết ngày 10/2/2029 với tối đa 10 lần sạc/tháng cho chủ xe cá nhân. Riêng khách hàng mua xe và đăng ký vận doanh độc quyền trên Xanh SM Platform được miễn phí sạc không giới hạn số lần. Bên cạnh đó, mạng lưới 150.000 cổng sạc tại 34 tỉnh, thành phố giúp tài xế tiếp năng lượng thuận tiện trên mọi hành trình.

“Hạ tầng trạm sạc của VinFast tại Việt Nam thuộc top đầu thế giới. Nếu từng đi châu Âu bạn sẽ thấy hạ tầng sạc bên đó không là gì so với VinFast”, reviewer Bạch Thành Trung nhận xét.

Sức hút của Limo Green còn đến từ mức giá dễ tiếp cận và phương án hỗ trợ tài chính linh hoạt cho khách hàng. Hiện mẫu xe có giá niêm yết 749 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ trả góp với 0 đồng vốn đối ứng và lãi suất ưu đãi 7% cố định trong 3 năm đầu, giúp tài xế sớm đưa xe vào vận doanh.

VinFast cũng đang được áp dụng các chương trình ưu đãi hấp dẫn khác như hỗ trợ 6% giá xe trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”. Đặc biệt trong tháng 3, khách hàng chuyển đổi từ xe xăng cũ lên Limo Green được hỗ trợ thêm 3% qua chương trình “Thu xăng - Đổi điện”. Mức hỗ trợ tổng cộng 9% cộng với chính sách miễn lệ phí trước bạ theo quy định của Nhà nước đưa giá lăn bánh của mẫu xe này về khoảng 682 triệu đồng. Theo nhận định của nhiều tài xế, đây là mức giá quá hợp lý cho một chiếc MPV 7 chỗ đa dụng, tiện nghi.

Đồng thời đạt được 3 yêu cầu: Vận hành tốt, không gian ổn và chi phí khai thác “hợp ví”, Limo Green đang chứng minh vị thế là lựa chọn thông thái nhất cho tài xế dịch vụ tại thời điểm này.