VinFast Limo Green đoạt giải 'Ô tô của năm phân khúc MPV phổ thông'

(VTC News) -

Tại lễ trao giải Car Awards 2025 diễn ra vào ngày 26/12 vừa qua, VinFast Limo Green đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ trong cùng phân khúc để giành danh hiệu "Ô tô của năm phân khúc MPV phổ thông". Thành công này không chỉ là sự ghi nhận từ hội đồng chuyên môn mà còn phản ánh sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng trong bối cảnh thị trường đang chuyển dịch sang các giải pháp giao thông xanh.

Chỉ sau chưa đầy 4 tháng ra mắt và bàn giao, VinFast Limo Green đã đạt doanh số ấn tượng với 16.146 xe, trở thành một trong những sản phẩm bán chạy nhất trong phân khúc MPV phổ thông. Mẫu xe này được đánh giá cao nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi, khả năng vận hành linh hoạt và chi phí sử dụng cạnh tranh.

VinFast Limo Green giành danh hiệu "Ô tô của năm phân khúc MPV phổ thông" tại Car Awards 2025. (Ảnh: Hùng Cường)

Được định vị trong phân khúc MPV phổ thông, Limo Green đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển đa dụng tại đô thị cũng như các tuyến liên tỉnh ngắn, đồng thời tận dụng lợi thế từ hệ sinh thái xe điện ngày càng hoàn thiện của VinFast.

So với các mẫu xe khác như Minio Green, Herio Green và Nerio Green, Limo Green có kích thước lớn nhất và mức giá khởi điểm cao nhất, từ 749 triệu đồng. Tuy nhiên, nhờ chương trình ưu đãi "Mãnh liệt tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh 3", giá bán của mẫu MPV điện này đã được điều chỉnh xuống còn từ 719 triệu đồng (giảm 4%), áp dụng từ ngày 22/5/2025 đến hết 31/12/2025.

VinFast Limo Green tại Vietnam Mobility Show 2025. (Ảnh: Hùng Cường)

Về kích thước, Limo Green có thông số chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.740 x 1.872 x 1.728 mm, với trục cơ sở dài 2.840 mm. Ngoại thất của xe mang phong cách hiện đại, tối giản, nổi bật với các chi tiết hình cánh chim đặc trưng. Trang bị nổi bật bao gồm cụm đèn hai tầng, bộ vành khí động học, cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao và cửa mở truyền thống.

Bên trong khoang cabin, VinFast Limo Green được thiết kế với 7 chỗ ngồi, mang lại sự tối giản nhưng thực dụng. Xe được trang bị vô lăng vát đáy tích hợp phím chức năng, màn hình giải trí cỡ lớn và hệ thống cửa gió điều hòa liền mạch trên bảng táp-lô. Khu vực điều khiển trung tâm được đặt ở vị trí cao, với núm xoay chuyển số và hai hộc để cốc tiện dụng, tăng tính thực dụng cho khoang lái.

Một khách hàng trải nghiệm xe trong đợt bàn giao đầu tiên xe Limo Green. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Limo Green sử dụng mô-tơ điện công suất tối đa 150 kW (khoảng 201 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 280 Nm. Kết hợp với pin LFP, xe có thể di chuyển quãng đường lên tới 450 km sau mỗi lần sạc đầy. Với sạc nhanh DC, thời gian nạp pin từ 10% lên 70% chỉ khoảng 30 phút.