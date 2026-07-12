Lật ca nô 15 người chết: Điều tra nguyên nhân, xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm

(VTC News) -

Sáng 12/7, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, chủ trì cuộc họp đánh giá công tác khắc phục hậu quả vụ lật ca nô ở khu vực Hòn Mây Rút Ngoài (đặc khu Phú Quốc) khiến 15 người thiệt mạng.

Tại cuộc họp, đại diện các Bộ, ngành Trung ương đánh giá rất cao sự phản ứng nhanh chóng, kịp thời và đầy trách nhiệm của địa phương.

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, thông tin về vụ tai nạn. (Ảnh: Hoàng Dung)

Tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc cũng đã có buổi tiếp đón, làm việc chu đáo với Đại sứ Ấn Độ và Tổng lãnh sự tại TP.HCM khi tổ chức thăm hỏi các gia đình gặp nạn.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Hồ Văn Mừng yêu cầu Công an tỉnh An Giang nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị liên quan siết chặt quản lý vận tải, tổng kiểm tra quy trình an toàn đường thủy trên toàn địa bàn, tuyệt đối không cấp phép xuất bến cho bất kỳ phương tiện nào nếu không đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn, áo phao và kỹ thuật theo quy định.

Đồng thời, Chủ tịch tỉnh yêu cầu bằng mọi biện pháp bảo quản vận chuyển, bàn giao thi thể cho thân nhân của nạn nhân tại TP.HCM và tiếp tục quan tâm trợ giúp tối đa cho những nạn nhân may mắn sống sót.

Cuộc họp tại đầu cầu đặc khu Phú Quốc với tỉnh An Giang sáng 12/7. (Ảnh: Hoàng Dung)

An Giang sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan và Sở Ngoại vụ TP.HCM để tạo điều kiện tối đa và đài thọ kinh phí cho thân nhân của nạn nhân trong thời gian ở TP.HCM, để nhận bàn giao thi thể.

Chiều 11/7, ca nô Ocean Pearl Island xuất bến tại cảng quốc tế An Thới lúc 10h30 chở đoàn khách tham quan Hòn Mây Rút Ngoài.

Khoảng 13h cùng ngày, khi chở 32 hành khách nước ngoài cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên trở về cảng quốc tế An Thới, dông lốc mạnh khiến ca nô bị lật khi mới xuất bến được gần 0,5 km.

Gần 16h cùng ngày, toàn bộ 36 người trên ca nô gặp nạn đã được đưa vào bờ; trong đó 21 người được cứu sống, 15 nạn nhân tử vong.

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, đến thăm nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Mặt Trời. (Ảnh: Hoàng Dung)

Trong những nạn nhân được cứu sống có 4 người sức khoẻ ổn định, đã xuất viện; 17 người vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Theo lãnh đạo đặc khu Phú Quốc, trong số nạn nhân đang điều trị có 1 người đang thở máy vì có bệnh lý nền về tim mạch.

Thi thể những người thiệt mạng đã được đưa về TP.HCM để bàn giao cho thân nhân theo yêu cầu từ Lãnh sự quán Ấn Độ.

Ngoài việc gửi lời chia buồn sâu sắc, chính quyền địa phương đã hỗ trợ kinh phí với mức khoảng 90 triệu đồng cho mỗi nạn nhân tử vong và khoảng 13 triệu đồng cho mỗi du khách được cứu, đồng thời cam kết chi trả toàn bộ chi phí y tế, hậu cần.

Hiện trường vụ lật ca nô ở Phú Quốc