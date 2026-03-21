Chủ tịch Quốc hội: Xem xét khả năng tinh gọn quy trình trong các kỳ bầu cử tới

Chiều 21/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì phiên họp thứ năm của Hội đồng Bầu cử quốc gia để xem xét cho ý kiến nhiều nội dụng quan trọng tiến tới tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đánh giá, cuộc bầu cử ngày 15/3 thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân tộc; bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực chất.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết "Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân" khẳng định rõ khí thế của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự kiện chính trị trọng đại này.

"Có thể khẳng định, đây là một trong những cuộc bầu cử có quy mô lớn, phạm vi rộng và yêu cầu cao nhất từ trước đến nay, thể hiện ở số lượng cử tri đông, khối lượng công việc rất lớn trong thời gian chuẩn bị ngắn. Đáng chú ý, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến trong nước, đòi hỏi công tác tổ chức phải hết sức chủ động, linh hoạt", Chủ tịch Quốc hội nói.

Thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử cũng được rút ngắn còn hơn 2 tháng, trong khi toàn bộ quy trình bầu cử vẫn phải bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật. Từ thực tiễn này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan nghiên cứu, tổng kết để xem xét khả năng tinh gọn quy trình trong các kỳ bầu cử tới, bảo đảm vừa hiệu quả, vừa nâng cao chất lượng.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, việc sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã tác động trực tiếp đến công tác tổ chức bầu cử, đặt ra không ít thách thức, phát sinh nhiều yêu cầu mới trong điều hành, nhưng trong bối cảnh đó, cuộc bầu cử vẫn được triển khai hiệu quả.

Bên cạnh đó, lần đầu tiên ứng dụng chuyển đổi số được triển khai trên phạm vi rộng trong công tác bầu cử, từ quản lý dữ liệu dân cư đến tổng hợp, báo cáo kết quả trực tuyến. Đây là bước tiến quan trọng, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao về hạ tầng kỹ thuật, năng lực tổ chức và sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, địa phương.

"Thực tiễn cho thấy, công tác bầu cử đã được tổ chức dân chủ, công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Việc ứng dụng công nghệ số cho phép cập nhật kết quả theo thời gian thực, tạo điều kiện để các cơ quan, báo chí và Nhân dân theo dõi trực tiếp, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý", Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đến nay, các địa phương đã hoàn thành việc công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp theo đúng quy định.

Tại phiên họp hôm nay, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ tập trung xem xét, cho ý kiến đối với: Dự thảo Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử; Dự thảo Biên bản tổng kết và Nghị quyết công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết cuộc bầu cử (dự kiến ngày 31/3).

"Đây là những nội dung quan trọng quyết định trong việc hoàn tất quy trình bầu cử, đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm cho các nhiệm kỳ tiếp theo", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đồng thời đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến, thẳng thắn, trách nhiệm để hoàn thiện các văn bản.