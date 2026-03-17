Chủ tịch Quốc hội: Tiếp xúc cử tri phải thực chất, gắn với trách nhiệm đã cam kết

Nội dung trên được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đưa ra khi phát biểu kết luận Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2025, trọng tâm công tác phối hợp năm 2026, chiều 17/3.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đồng chủ trì hội nghị.

Đánh giá kết quả phối hợp trong năm qua, Chủ tịch Quốc hội cho biết hai cơ quan đã phối hợp thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Nổi bật là việc phối hợp sửa đổi, hoàn thiện một số nội dung liên quan đến Hiến pháp năm 2013; sửa đổi, bổ sung các luật như: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; các nghị quyết quan trọng về công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Một nội dung lớn khác là sự phối hợp chặt chẽ trong chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

"Theo đó, công tác chuẩn bị được triển khai từ năm 2025 và cuộc bầu cử ngày 15/3 vừa qua diễn ra thành công tốt đẹp. Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ tiếp tục rà soát, tổng hợp kết quả để công bố danh sách trúng cử, đồng thời chỉ đạo các địa phương kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Về chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội cho biết, kỳ họp dự kiến được tổ chức theo hai đợt, tổng thời gian làm việc khoảng hai tuần. Trong đó, tuần đầu tiên tập trung vào công tác nhân sự và xem xét, thông qua một số dự án luật, sau đó nghỉ khoảng 8 ngày trước khi tiếp tục tuần làm việc thứ hai.

Chủ tịch Quốc hội cho hay, theo thông lệ, kỳ họp thứ nhất của mỗi nhiệm kỳ chủ yếu tập trung vào công tác nhân sự. Tuy nhiên, tại kỳ họp lần này, Quốc hội xem xét thêm một số dự án luật và nghị quyết quan trọng nhằm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng và điều hành ngân sách Nhà nước.

"Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để kịp thời ban hành những quyết sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Lưu ý việc nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu bảo đảm việc tiếp xúc cử tri được thực hiện thực chất, gắn với trách nhiệm thực hiện chương trình hành động đã cam kết với cử tri.

"Ai ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND cũng đều hứa nhiều trong chương trình hành động. Mình cũng phải xem tiếp xúc cử tri, đại biểu đã làm được cái gì", Chủ tịch Quốc hội nói, đồng thời yêu cầu MTTQ Việt Nam cần tiếp tục phối hợp sâu sát với HĐND các cấp ở địa phương để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, 2026 là năm quan trọng để tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới đạt mức tăng trưởng cao.

Do đó, Quốc hội và MTTQ Việt Nam cần tiếp tục phối hợp tìm mọi cái giải pháp để đề xuất hoàn thiện, ban hành các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường cái công tác đối ngoại, đồng thời tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho rằng, sự phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTQ Việt Nam không chỉ đơn thuần là sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan, mà còn góp phần tạo dựng cơ chế để Nhân dân tham gia ngày càng hiệu quả hơn vào quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, năm 2025, hai cơ quan phối hợp rất hiệu quả, triển khai nhiều nội dung công việc quan trọng, đạt được nhiều kết quả nhất là việc tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp; công tác xây dựng pháp luật, giám sát và phản biện xã hội, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

"Đặc biệt trong thời gian qua, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Quốc hội thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi, chia sẻ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và động viên các tầng lớp Nhân dân hăng hái thi đua, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; ủng hộ và tạo điều kiện cho việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam", bà Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ.

Bà Bùi Thị Minh Hoài cam kết, năm 2026, MTTQ Việt Nam sẽ phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phản ánh đầy đủ, trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, qua đó góp phần tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Quốc hội với Nhân dân.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đây không chỉ là nhiệm vụ quan trọng mà còn là yêu cầu mang tính nguyên tắc để bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu của Nhân dân.

Đồng thời, MTTQ Việt Nam tiếp tục lắng nghe và tiếp thu ý kiến của Nhân dân trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội, đối thoại xã hội, diễn đàn nghe dân nói, bảo đảm để các chính sách được ban hành ngày càng sát thực tiễn, khả thi.

Từ đó, góp phần thúc đẩy chuyển đổi mạnh mẽ tư duy đánh giá từ mục tiêu xây dựng "pháp luật tốt trên văn bản" sang mục tiêu cao nhất "pháp luật tốt trong cuộc sống".

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài mong muốn trong thời gian tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tiếp tục tạo điều kiện để Mặt trận và các tổ chức thành viên phát huy tốt vai trò đại diện, tập hợp và phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; tăng cường phối hợp trong việc lấy ý kiến Nhân dân đối với các dự án luật, các chủ trương, chính sách lớn của đất nước.