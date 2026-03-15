Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ

Sáng 15/3, tại tổ bầu cử số 21 thuộc đơn vị bầu cử số 7 (phường Tây Hồ, Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội. (Ảnh: VGP)

Trò chuyện với cử tri khu vực bỏ phiếu số 21, Thủ tướng mong muốn cử tri thực hiện quyền làm chủ của mình trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình vào Quốc hội và HĐND các cấp; đóng góp vào xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, đời sống người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của phường Tây Hồ, Thủ tướng đề nghị Uỷ ban bầu cử phường Tây Hồ cố gắng tổ chức cho cử tri bỏ phiếu bầu cử sớm; tạo điều kiện tốt nhất để 100% cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

"Nếu cử tri nào không đến được khu vực bỏ phiếu thì phải có hòm phiếu đến tận nhà để người dân bỏ phiếu. Tại các khu vực bỏ phiếu, bố trí cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng yêu cầu phường Tây Hồ tổ chức bầu cử đảm bảo dân chủ, an toàn, đúng luật; nỗ lực thực hiện và đảm bảo tốt công tác phục vụ và tổ chức cuộc bầu cử để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội đại đoàn kết toàn dân - ngày hội non sông, bầu những người xứng đáng nhất, đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân vào Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân trò chuyện với cử tri khu vực bỏ phiếu số 21. (Ảnh: VGP)

Báo cáo với Thủ tướng về công tác chuẩn bị bầu cử, đại diện Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ cho biết, toàn phường Tây Hồ có trên 68.000 cử tri sinh hoạt tại 68 tổ dân phố. Phường tổ chức bầu cử tại 27 khu vực bầu cử, thuộc 9 đơn vị bầu cử.

Công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn phường Tây Hồ được chuẩn bị toàn diện, chặt chẽ, tuân thủ nghiêm các quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật, bảo đảm các nguyên tắc dân chủ, công khai, an toàn và thuận tiện cho cử tri tham gia bầu cử.

Trước ngày bầu cử 1 tuần, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ phát tận tay cử tri và niêm yết công khai danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, những người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khoá XVII và những người ứng cử đại biểu HĐND phường Tây Hồ khoá II.

Phường đã cấp phát thẻ cử tri đến từng cử tri theo đúng quy định, đồng thời hoàn thành việc gắn thẻ cử tri trên phần mềm cử tri của Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Danh sách cử tri được niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường và 27 khu vực bỏ phiếu.

Phường Tây Hồ khảo sát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, phương tiện, đồng thời thực hiện trang trí khánh tiết tại toàn bộ 27 khu vực bỏ phiếu. Các khu vực bỏ phiếu được bố trí đầy đủ pano, cổng chào, cabin bỏ phiếu, hòm phiếu chính và phụ, hệ thống chiếu sáng, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu.