(VTC News) -

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 244/2026 quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước (hiệu lực thi hành từ ngày 1/7).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5. (Ảnh: VGP)

Theo đó, Chính phủ quy định 5 hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, gồm:

Tổ chức họp báo (trực tiếp hoặc trực tuyến).

Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, trang, kênh, tài khoản trên mạng xã hội hoặc nền tảng số chính thức của cơ quan hành chính Nhà nước. Trang, kênh, tài khoản trên mạng xã hội chính thức của cơ quan hành chính Nhà nước phải được công bố trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan hành chính Nhà nước.

Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn báo chí.

Gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời bằng văn bản hoặc qua thư điện tử.

Cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức ở trung ương; Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh, thành phố tổ chức ở địa phương khi được yêu cầu.

Ít nhất 3 tháng phải tổ chức họp báo một lần

Về cung cấp thông tin định kỳ, Nghị định số 244/2026 nêu rõ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND cấp tỉnh tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí theo định kỳ 1 tháng một lần về hoạt động và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng bằng hình thức họp báo, gửi thông cáo báo chí, trả lời phỏng vấn báo chí và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ có trách nhiệm cập nhật thông tin các quy định hiện hành để cung cấp kịp thời, chính xác thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí trong cả nước.

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ, các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm về lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Việc cung cấp thông tin được thực hiện bằng nhiều hình thức. Cụ thể, hằng tháng các cơ quan phải cung cấp thông tin cho báo chí, đồng thời cập nhật trên Cổng hoặc Trang thông tin điện tử, cũng như các trang, kênh, tài khoản mạng xã hội và nền tảng số chính thức của cơ quan theo quy định.

Ít nhất 3 tháng một lần, các bộ, ngành, địa phương phải tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí. Bên cạnh đó, thông tin cũng có thể được cung cấp bằng văn bản hoặc các hình thức khác theo quy định.

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý trực tiếp cung cấp thông tin tại các cuộc giao ban báo chí hằng tuần do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Ngoài ra, các cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ theo quy định.

Phát ngôn trong trường hợp đột xuất, bất thường

Nghị định mới của Chính phủ cũng quy định rõ trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí khi xảy ra các sự kiện đột xuất, bất thường.

Trường hợp xảy ra sự cố mang tính quốc gia liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe của cộng đồng (trừ trường hợp ban bố tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật, giới nghiêm và các trường hợp khác theo quy định của luật chuyên ngành), Thủ tướng hoặc người phát ngôn của Chính phủ thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ngay sau khi sự cố xảy ra và thường xuyên trong quá trình xử lý sự cố.

Đối với sự cố liên quan đến từ 2 bộ, ngành, tỉnh, thành phố trở lên, người phát ngôn của bộ, cơ quan ngang bộ hoặc UBND cấp tỉnh được Chính phủ giao chủ trì xử lý thống nhất nội dung với các cơ quan liên quan để thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên trong quá trình xử lý sự cố.

Khi xảy ra các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lý của cơ quan hành chính Nhà nước, chậm nhất là 24 giờ kể từ thời điểm cơ quan hành chính Nhà nước tiếp nhận và xử lý vụ việc theo thẩm quyền, người phát ngôn phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí để kịp thời cảnh báo, định hướng dư luận và hạn chế xảy ra khủng hoảng truyền thông, lan truyền thông tin sai lệch, không chính xác.

Khi dư luận xuất hiện nhiều ý kiến không thống nhất về một vấn đề thuộc phạm vi quản lý của cơ quan hành chính Nhà nước, chậm nhất là 24 giờ kể từ thời điểm cơ quan hành chính Nhà nước xác định vụ việc có tác động hoặc nguy cơ tác động đến dư luận xã hội, người phát ngôn phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí để kịp thời cảnh báo, định hướng dư luận và hạn chế xảy ra khủng hoảng truyền thông, lan truyền thông tin sai lệch, không chính xác.

Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng, phát thông tin sai sự thật về lĩnh vực, địa bàn do cơ quan mình quản lý, người phát ngôn thực hiện phản hồi bằng văn bản nêu rõ căn cứ, yêu cầu cải chính, xin lỗi theo quy định của pháp luật.

Nghị định quy định cơ quan báo chí, nhà báo và phóng viên phải đăng tải, phản ánh trung thực, khách quan, đầy đủ nội dung do người phát ngôn cung cấp; khi chuyển ngữ phải bảo đảm đúng thuật ngữ chuyên môn quốc tế, không làm thay đổi bản chất thông tin và ghi rõ họ tên người phát ngôn cùng tên cơ quan hành chính Nhà nước.

Cơ quan báo chí đăng, phát đúng nguyên văn nội dung do người phát ngôn cung cấp sẽ không phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đó.

Đồng thời, cơ quan báo chí có trách nhiệm đăng tải ý kiến phản hồi của người phát ngôn và thực hiện cải chính, xin lỗi theo quy định của pháp luật nếu đăng tải thông tin không chính xác hoặc sai sự thật.