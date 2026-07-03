Chìm tàu cá trên vùng biển Quảng Ninh, 1 người mất tích

(VTC News) -

Ngày 3/7, tàu cá mang số hiệu QN-90568-TS do anh Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1986, trú tại xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh, làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng) không may gặp sự cố và bị đắm khi đang hoạt động trên biển.

Lực lượng chức năng cơ động đến khu vực tàu cá ngư dân gặp nạn trên vùng biển Đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

Báo cáo nhanh của UBND xã Quảng Hà, cho biết khoảng 3h ngày 3/7, tàu cá QN-90568-TS gặp nạn bị đắm gần Đặc khu Cô Tô. Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 7 thuyền viên, gồm chủ tàu và 6 lao động.

Tiếp nhận tin báo, UBND xã Quảng Hà phối hợp với Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản tỉnh, lực lượng Kiểm ngư, Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh thông tin, huy động lực lượng và phương tiện triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm trong điều kiện thời tiết biển động mạnh do ảnh hưởng của bão số 1, lực lượng chức năng đã cứu vớt an toàn được 6 thuyền viên. Riêng anh Nguyễn Văn Thành, chủ tàu kiêm thuyền trưởng vẫn đang mất tích.

Công tác tìm kiếm đang được các lực lượng duy trì khẩn trương tại khu vực tàu gặp nạn. Lãnh đạo UBND xã Quảng Hà cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Thành, đồng thời phối hợp với người thân nắm bắt thông tin, phục vụ quá trình tìm kiếm.

Nguyên nhân vụ tàu cá bị đắm đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.