Tàu cá chở 11 người nghi bị sóng đánh chìm ở Hải Phòng, 2 người mất tích

Thông tin với phóng viên Báo Điện tử VTC News ngày 27/5, lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1 (Trung tâm) cho biết, trên địa bàn TP Hải Phòng vừa xảy ra vụ tàu cá nghi bị sóng đánh chìm khiến nhiều ngư dân mất tích.

Cụ thể, khoảng 8h58 cùng ngày, Trung tâm nhận được thông tin cứu nạn khẩn cấp từ Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng, báo tàu cá HP 90666 TS bị mất liên lạc.

Tàu cá này nghi bị sóng đánh chìm vào khoảng 17h ngày 26/5, tại vị trí cách Đông Nam đảo Long Châu, TP Hải Phòng khoảng 15 hải lý. Ngay sau khi nhận tin, Trung tâm phát thông báo hàng hải, huy động các tàu đang hoạt động ở gần khu vực tàu bị nạn tổ chức tìm kiếm.

Đến 13h45 ngày 27/5, các lực lượng chức năng và ngư dân hoạt động quanh khu vực cứu được 9 người trên tàu HP 90666-TS và đang khẩn trương tìm kiếm 2 người còn mất tích.

Báo Điện tử VTC News tiếp tục cập nhật...