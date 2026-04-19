Cháy tiệm xe máy ở TP.HCM, thai phụ cùng 2 con nhỏ thoát nạn qua lối sau

Sáng 19/4, Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường để điều tra vụ cháy xảy ra tại một cửa hàng mua bán xe máy trên đường Trịnh Hoài Đức, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Hiệp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h30 ngày 18/4, lửa bùng phát tại cửa hàng khi bên trong có hai vợ chồng và hai con nhỏ đang ngủ, trong đó người vợ đang mang thai. Phát hiện cháy, người dân xung quanh hô hoán và hỗ trợ đưa người vợ cùng hai con thoát ra ngoài an toàn bằng lối phía sau nhà.

Người chồng cố gắng mở cửa cuốn phía trước để di dời các xe máy nhưng không thành. Do bên trong cửa hàng có nhiều vật dụng và xe máy dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt.

Vụ cháy khiến người chồng bị bỏng phải đưa đi bệnh viện điều trị, nhiều xe máy trong cửa hàng bị cháy và hư hỏng. Nguyên nhân vụ cháy cùng thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, tại phường Tân Thới Hiệp (TP.HCM) cũng xảy ra vụ hoả hoạn khiến 2 người tử vong và nhiều người bị thương. Cụ thể, rạng sáng 12/4, người dân sống gần một tiệm thuốc tây trong hẻm đường Nguyễn Thị Thơi (phường Tân Thới Hiệp) bất ngờ choàng tỉnh bởi tiếng hô hoán, kêu cứu thất thanh.

Khi chạy ra kiểm tra, người dân phát hiện khói lửa đã bùng phát dữ dội, bao trùm một phần dãy phòng trọ gần đó. Những người có mặt tại hiện trường đã lập tức huy động bình chữa cháy mini và nguồn nước tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Trung tâm chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Vụ cháy khiến 2 người tử vong và nhiều người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.