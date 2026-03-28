Cháy rừng trên đèo Bảo Lộc, hơn 100 người tham gia dập lửa

Chiều 28/3, UBND phường 3 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang huy động nhiều lực lượng chức năng tham gia dập lửa, khống chế đám cháy.

Nhiều người tham gia dập lửa trê đèo Bảo Lộc

Thông tin từ UBND phường 3 Bảo Lộc, khoảng 14h20 cùng ngày, người dân phát hiện đám cháy rừng tại khu vực Tiểu khu 476 (thôn 5 Đại Lào), trên đỉnh đèo Bảo Lộc và nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, UBND phường 3 Bảo Lộc đã phối hợp Hạt Kiểm lâm, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 Bảo Lâm và Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 3 Công an Lâm Đồng triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường, tổ chức dập lửa.

Khu vực xảy ra cháy chủ yếu là rừng tự nhiên nghèo kiệt, nhiều cây bụi, tre nứa và cỏ lau nên dễ bắt lửa kèm theo thời tiết nắng nóng, hanh khô, gió lớn nên đám cháy nhanh chóng lan rộng trên diện tích rừng thuộc Tiểu khu 476.

Các lực lượng đã phát dọn, tạo đường băng cản lửa để khoanh vùng, đồng thời sử dụng các phương tiện thủ công nhằm khống chế đám cháy.

Đám cháy khiến cột khói bốc lên cao thu hút sự chú ý của nhiều người trên đèo Bảo Lộc.

Đến khoảng 16h cùng ngày, lực lượng chức năng đã cơ bản khoanh vùng được khu vực rừng xảy cháy trên đèo Bảo Lộc. Tuy nhiên, lửa vẫn bùng phát dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét giữa rừng.

Cách đây 2 tuần, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cũng phải huy động lực lượng để xử lý vấn đề có nguy cơ gây tai nạn trên đèo Bảo Lộc. Ngày 16/3, trạm cảnh sát giao thông (CSGT) Mađaguôi phối hợp với ban quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng (thuộc Sở Xây dựng Lâm Đồng) và Công ty 886 Thành Nam huy động lực lượng, phương tiện xử lý khối đá lớn nằm chênh vênh trên đỉnh đèo.

Từ khoảng 15h cùng ngày, trạm CSGT Mađaguôi đã bố trí cán bộ, chiến sĩ chốt chặn, điều tiết giao thông tại hai đầu đèo Bảo Lộc, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và các phương tiện trong quá trình xử lý khối đá. Ban quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng và Công ty 886 Thành Nam huy động nhân lực, phương tiện, máy móc xử lý khối đá nguy hiểm này.

Ghi nhận tại hiện trường, hơn 10 công nhân đã mở đường tiếp cận vị trí khối đá, sau đó sử dụng thiết bị chuyên dụng cạy khối đá từ trên đỉnh đèo xuống phía dưới. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng xử lý, dọn dẹp khu vực xuất hiện khối đá để phòng ngừa nguy cơ sạt trượt.

Ước tính khối đá nặng khoảng 16 tấn. Sau khi được đưa xuống chân đèo, cơ quan chức năng đã di dời toàn bộ khối đá ra khỏi khu vực đèo Bảo Lộc.