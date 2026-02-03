Xe tải lao xuống vực đèo Bảo Lộc, 2 người thương vong

(VTC News) -

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 12h10 ngày 3/2 trên quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc, thuộc địa bàn xã Đạ Huoai 2 (tỉnh Lâm Đồng).

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, xe tải biển số 84C-108.90 do tài xế Lê Hữu Thịnh (35 tuổi, trú phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, chở theo một máy đào, di chuyển trên quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt về TP.HCM.

Khi đến khúc cua tại Km104 đèo Bảo Lộc, đoạn qua khu vực Đài Đức Mẹ (xã Đạ Huoai 2), xe tải bất ngờ lao xuống vực sâu bên đường. Trên xe lúc này ngoài tài xế còn có phụ xe Lê Văn Tuệ (trú phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long).

Tại hiện trường, xe tải nằm ở lưng chừng vực sâu khoảng 5m. Cú va chạm mạnh khiến cabin và thân xe biến dạng, hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến tài xế Lê Hữu Thịnh tử vong, mắc kẹt trong cabin; phụ xe Lê Văn Tuệ bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, đồng thời tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đội Chữ cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 3 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Lâm Đồng) huy động hơn 10 cán bộ, chiến sĩ, phương tiện có mặt triển khai công tác cứu hộ cứu nạn.

Lúc 13h15 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được nạn nhân tử vong ra khỏi cabin xe tải lên khỏi vực sâu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, khoảng 8h ngày 28/8/2025 trên quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc thuộc địa phận xã Đạ Huoai 2 (tỉnh Lâm Đồng), xe container đang đổ đèo Bảo Lộc theo hướng từ Lâm Đồng về TP.HCM. Khi đến một khúc cua gần chân đèo Bảo Lộc thuộc km 98 thì xe container trượt dài rồi lật ngang giữa đường và va chạm với 1 xe con và 1 xe khách (loại 29 chỗ ngồi) đi cùng chiều phía trước.

Vụ tại nạn khiến cabin container bị vỡ vụn. Chiếc xe con và xe khách bị hư hỏng phần sau. Rất may, vụ tai nạn không làm ai bị thương.

Sau khi vụ tại nạn xảy ra, giao thông trên đèo Bảo Lộc bị ách tắc, ùn ứ nghiêm trọng. Nhận được tin báo, Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Công an xã Đạ Huoai điều tiết giao thông, cứu nạn, cứu hộ.