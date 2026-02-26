Tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc, giao thông ùn tắc cục bộ

(VTC News) -

Thông tin ban đầu, khoảng 16h25 ngày 26/2, trên đèo Bảo Lộc, đoạn qua xã Đạ Huoai 2 (Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa xe bồn, xe tải và ô tô con.

Vào thời điểm trên, xe bồn chở xăng dầu biển số 60H-216.41 (chưa rõ danh tính tài xế) di chuyển trên Quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt đi TP.HCM.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Khi đến khúc cua tại Km102 trên đèo Bảo Lộc, xe bồn va chạm với ô tô 4 chỗ mang biển số TP.HCM chạy cùng chiều phía trước.

Lực va mạnh khiến ôtô con bị đẩy về phía trước, tiếp tục tông vào xe tải đông lạnh đang đi cùng chiều.

Giao thông qua lại trên đèo Bảo Lộc ùn tắc cục bộ sau vụ tai nạn. Ảnh: Người dân cung cấp

Cú tông này cũng rất mạnh, khiến ô tô con bị kẹp giữa xe bồn và xe tải, dập nát phần đầu và đuôi.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, vào thời điểm xảy ra sự việc, khu vực đèo Bảo Lộc có mưa lớn kéo dài khiến giao thông ùn tắc cục bộ.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an xã Đạ Huoai 2 nhanh chóng đến hiện trường để điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.