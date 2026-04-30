Cháy nhà ở kết hợp sản xuất bánh mỳ tại Sơn La, 2 người tử vong

(VTC News) -

Rạng sáng 30/4, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất bánh mỳ, bánh bao ở tiểu khu 2, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La, khiến hai người tử vong.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 4h32 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Sơn La nhận tin báo cháy từ người dân tại khu vực trên.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội khu vực 5 - Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Sơn La lập tức huy động 2 xe chữa cháy cùng 16 cán bộ, chiến sĩ lên đường và nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hoả hoạn. (Ảnh: Công an tỉnh Sơn La)

Khi lực lượng chức năng tiếp cận, đám cháy đã bao trùm toàn bộ căn nhà một tầng dạng ống, đồng thời có nguy cơ lan sang các ki-ốt phía sau. Trước tình hình đó, lực lượng chữa cháy triển khai đội hình theo hai hướng, vừa khống chế ngọn lửa từ phía trước, vừa tiếp cận phía sau để làm mát, ngăn cháy lan sang khu vực lân cận.

Đến khoảng 5h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để lan sang các công trình xung quanh.

Sau khi khống chế được hỏa hoạn, lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường và phát hiện hai nạn nhân đã tử vong trong khu vực nhà vệ sinh. Danh tính được xác định là anh D.Q.B. (SN 1976) và chị N. (SN 1981), cùng có hộ khẩu thường trú tại xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ, hiện đang tạm trú tại địa phương.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường dập lửa. (Ảnh: Công an tỉnh Sơn La)

Vụ cháy cũng gây thiệt hại nhiều tài sản phục vụ sinh hoạt và sản xuất của gia đình.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xã Phù Yên đã có mặt tại hiện trường để thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ ban đầu số tiền 58 triệu đồng nhằm giúp gia đình khắc phục hậu quả.