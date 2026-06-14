Cây bồ đề 30 năm tuổi bật gốc đè xe tải ở TP.HCM

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Đại Dương)

Khoảng 11h ngày 14/6, một cây bồ đề lớn ngã đổ trước số nhà 999 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, TPHCM, dù thời điểm xảy ra sự cố không có mưa dông.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, cây bồ đề có kích thước lớn đổ chắn ngang một phần lòng đường, đè lên một xe tải đang đậu bên dưới gốc cây. Quan sát ở phần gốc cây thấy có dấu hiệu mục ruỗng.

Phần gốc cây có dấu hiệu bị mục ruỗng. (Ảnh: Đại Dương)

Vụ việc không gây thương vong về người nhưng khiến chiếc xe tải bị hư hỏng nặng, giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt để điều tiết giao thông, đồng thời tổ chức cưa cắt cành, nhánh, di dời cây xanh nhằm giải phóng hiện trường.

Theo người dân sống trong khu vực, cây bồ đề bị ngã có tuổi đời khoảng 30 năm.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ.