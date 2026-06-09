Cầu xây xong nằm chơi vơi giữa sông, dân không thể qua lại vì thiếu đường dẫn

Quảng Ninh xây dựng phương án chỉ còn 624 thôn, tổ dân phố
Trên cơ sở rà soát, Quảng Ninh lên phương án sắp xếp từ 1.452 thôn, bản, khu phố xuống chỉ còn 624 thôn, tổ dân phố mới (giảm 57%), vận hành ngay từ 1/7/2026.
Khả năng có 900 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng chưa được khai quật
Ảnh tư liệu, lời kể nhân chứng và cựu binh đang cùng dẫn tới nhận định, có thể có khoảng 900 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng chưa được khai quật.
Cần làm rõ 3 vấn đề trước khi khai quật hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu làm rõ cơ sở khoa học, quy mô khu mộ và phương án phối hợp trước khi khai quật tìm hài cốt liệt sĩ.
Trực tiếp bóng đá Peru vs Tây Ban Nha hôm nay 9/6
Trực tiếp bóng đá Peru vs Tây Ban Nha diễn ra lúc 9h ngày 9/6: VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Peru đấu với Tây Ban Nha mới nhất.
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