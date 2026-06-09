Cầu xây xong nằm chơi vơi giữa sông, dân không thể qua lại vì thiếu đường dẫn

Theo Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Thượng Phạm Hồng Khuyến, trước mong mỏi của người dân, chính quyền địa phương đã kiến nghị UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan sớm có giải pháp hoàn thiện đồng bộ đường dẫn hai đầu cầu, qua đó đưa công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư và đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương cấp thiết của người dân.