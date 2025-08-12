Đời sống

Vì sao đường dẫn cầu vượt biển dài nhất miền Trung ì ạch, ngổn ngang?

Thứ Ba, 12/08/2025 06:40:09 +07:00

(VTC News) - Trong khi cầu vượt biển Thuận An (dài nhất miền Trung) đã hợp long và khối lượng thi công đạt hơn 86% thì phần đường dẫn lên cầu vẫn còn ì ạch, ngổn ngang.

Cảnh ngổn ngang trên công trường thi công đường dẫn cầu vượt biển dài nhất miền Trung

Dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An (phường Thuận An, TP Huế) là công trình giao thông trọng điểm có tổng vốn đầu tư (giai đoạn 1) 2.400 tỷ đồng.

Dự án được khởi công từ cuối tháng 3/2022, có chiều dài hơn 7,7km, trong đó phần cầu dài khoảng 2,36km, được đánh giá là cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung. Công trình gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, đóng vai trò kết nối liên hoàn các tuyến ven biển, phục vụ phát triển hạ tầng, du lịch, đô thị của TP Huế.

Hiện chủ đầu tư và đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp thông xe kỹ thuật đúng dịp 2/9/2025. Tuy nhiên, trong lúc phần cầu đã hợp long, với khối lượng thi công đạt hơn 86% thì đường dẫn lên cầu khu vực phía Nam vẫn còn dang dở.

Ghi nhận tại đoạn đường dài hơn 2km vẫn chưa thể thi công đồng bộ, đơn vị thi công mới tiếp nhận và triển khai được khoảng 500 – 600m mặt bằng, trong khi đoạn còn lại hơn 1,6km vẫn chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng.

Một số hộ dân rời đi, để lại những công trình chưa được tháo dỡ, còn rất ngổn ngang.

Một số đoạn chưa có mặt bằng sạch để triển khai dự án.

Việc đường dẫn khu vực phía Nam cầu vượt biển Thuận An thi công ì ạch ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng hoàn thiện toàn tuyến và có thể chậm tiến độ so với mục tiêu đề ra.

Theo đơn vị thi công, mặt bằng được bàn giao không đồng bộ, khiến nhà thầu chỉ có thể thi công từng đoạn nhỏ lẻ, không thể đồng loạt triển khai. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ hoàn thiện đường dẫn, một cấu phần then chốt để đưa toàn tuyến vào vận hành đúng hạn.

Theo chủ đầu tư dự án, hiện có 167 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Trong số này, 130 trường hợp được phê duyệt phương án đền bù, còn 37 hộ chờ hoàn tất thẩm định nguồn gốc đất đai để phê duyệt. Trong đó, 120 hộ thuộc diện phải bố trí tái định cư. Ngoài ra, dự án còn đi qua 4,1 ha đất rừng phòng hộ và khu vực có hơn 300 ngôi mộ.

Để đảm bảo tiến độ dự án, ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Huế chỉ đạo thành lập tổ vận động giải phóng mặt bằng. Các đơn vị được chỉ đạo làm việc cả ngày nghỉ để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt phương án đền bù, hỗ trợ tái định cư. Đồng thời, gặp gỡ, thuyết phục người dân tháo dỡ, di dời đúng quy định. Mục tiêu đặt ra là trong tháng 7 phải chi trả phần lớn tiền bồi thường, đầu tháng 8 hoàn thành bàn giao mặt bằng toàn tuyến để kịp thảm nhựa và thông xe kỹ thuật dịp 2.9.

NGUYỄN VƯƠNG
