Cầu thủ Việt kiều 'mất tích' tại V.League

Trái với kỳ vọng ban đầu khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định tăng số suất cầu thủ nước ngoài gốc Việt (cầu thủ Việt kiều), một số cái tên nhận được sự quan tâm của người hâm mộ lại đang dần "mất tích" khi V.League bước vào giai đoạn căng thẳng.

Càng nổi tiếng, càng chơi mờ nhạt

Brandon Ly - ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Burnley - đội bóng sừng sỏ ở giải Ngoại hạng Anh đang khiến nhiều cổ động viên "ngã ngửa". Từ chỗ được truyền thông quan tâm, gia nhập CLB Công an Hà Nội, Brandon Ly chật vật tìm cơ hội ra sân và sau đó biến mất hoàn toàn khỏi danh sách đăng ký thi đấu của nhà cựu vương V.League.

Brandon Ly để lại nỗi thất vọng lớn.

Tính đến thời điểm này, Brandon Ly chỉ có 2 lần được huấn luyện viên Mano Polking sử dụng ở V.League. Tại các đấu trường quốc tế, cơ hội thi đấu của anh bằng con số 0. HLV Polking thà đưa nhiều cầu thủ trẻ ở lò đào tạo vào sân còn hơn là dùng Brandon Ly. Giờ đây, người ta hiểu rằng Brandon Ly là bản hợp đồng thất bại.

Cũng thật khó để đổ hết lỗi cho CLB Công an Hà Nội. Lâu lắm rồi mới có một cầu thủ Việt kiều thu hút sự chú ý lớn. Đội bóng ngành Công an muốn thử vận may bằng một vụ chuyển nhượng. Họ tạo điều kiện, trao cơ hội thì người có nhiệm vụ thực thi chính là Brandon Ly.

Không chỉ hậu vệ này mà Damian Vũ Thanh (Thể Công Viettel), Vadim Nguyễn (SHB Đà Nẵng), Ryan Ha (HAGL) hay Evan Abram (Ninh Bình), Nguyễn Như Đức Anh không để lại bất kỳ dấu ấn nào. Chuyện họ mất việc cũng chẳng làm nhiều người bất ngờ.

Trường hợp khiến giới chuyên môn bất ngờ nhất chắc chắn là Trần Thành Trung. Tiền vệ sinh sống tại Bulgaria thật sự là một tài năng đáng chú ý. Kể cả khi về V.League, anh vẫn chứng minh được một phần phẩm chất tốt. Có điều, màn trình diễn của Thành Trung đến thời điểm này khó làm ai hài lòng. Thành Trung không dự SEA Games cũng như giải U23 châu Á và mất suất đá chính ở Ninh Bình.

Bất ngờ một cái tên

Dĩ nhiên, nhóm cầu thủ Việt kiều "xịn" như Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Filip hay Patrik Lê Giang và phần nào là Kevin Phạm Ba vẫn chơi tốt. Cho dù một vài thời điểm, phong độ có thể lên xuống nhưng đẳng cấp của họ không cần bàn cãi. Các đội bóng chủ quản bỏ tiền ra chiêu mộ và thu được thành quả từ những cái tên này.

Damoth Thongkhamsavath - ngôi sao người Lào gốc Việt là cầu thủ đang bừng sáng ở V.League. Mãi đến khi Đông Á Thanh Hóa chìm trong khủng hoảng và huấn luyện viên Mai Xuân Hợp được trao quyền, Damoth mới được tin tưởng. Anh ghi 3 bàn và giúp Thanh Hóa giành được 4 điểm quý giá trước các đội bóng rất mạnh như Công an TP.HCM và Nam Định.

Damoth - ngươig tưởng chừng sẽ mờ nhạt và thất bại lại nổi lên như một cầu thủ đáng được kì vọng nhất. Tiếc rằng, anh đã khoác áo tuyển Lào.

Damoth Thongkhamsavath tỏa sáng trong màu áo Đông Á Thanh Hóa.

Một lần nữa, câu chuyện về các cầu thủ Việt kiều lại được nhắc đến như bài toàn chưa có lời giải. Nếu chỉ những người có "nhãn mác" kiểu như Nguyễn Filip mới thành công thì V.League xem ra vẫn là môi trường rất khắc nghiệt.

Cũng có thể, các cầu thủ Việt kiều trẻ tuổi hơn, ít danh tiếng hơn chưa đủ tài năng, chưa có sự chuẩn bị tốt nhất để trở về quê hương thi đấu. V.League giờ đây đã khác rất nhiều so với chính giải đấu này trong quá khứ. Không phải cứ có yếu tố "nước ngoài" là sẽ được ưu tiên, tạo nên cơn sốt.

Các huấn luyện viên là người chịu trách nhiệm về chuyên môn, thành tích đội bóng mà họ dẫn dắt. Cầu thủ Việt kiều không đạt yêu cầu trong tập luyện và thi đấu sẽ đánh mất cơ hội ra sân. Bởi vậy, họ vẫn sẽ phải gắng sức nhiều hơn trong tương lai.