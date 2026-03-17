Thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang chưa được thi đấu cho tuyển Việt Nam

Huấn luyện vieen trưởng Kim Sang-sik không triệu tập Lê Giang Patrik (hay Patrik Lê Giang) lên đội tuyển Việt Nam. Thủ môn của câu lạc bộ Công an TP.HCM chưa thực hiện xong thủ tục chuyển đổi liên đoàn từ Slovakia (quốc tịch cũ) sang Việt Nam. Trước đây, Lê Giang từng ra sân cho U19 và U21 Slovakia. Để được thi đấu cho đội tuyển khác sau khi nhập quốc tịch, Lê Giang phải đăng ký chuyển đổi với FIFA theo đúng quy định.

Ngày 28/1, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 91/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với cầu thủ Patrik Lê Giang. Hiện tại, anh đang thi đấu ở vị trí thủ môn cho CLB Công an TP.HCM tại V.League. Đề xuất nhập tịch cầu thủ này được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra trên cơ sở đánh giá toàn diện về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng như phong độ ổn định mà thủ môn Việt kiều này đã thể hiện trong các mùa giải gần đây.

Lê Giang Patrik vắng mặt ở đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với Bangladesh và có trận đấu rất quan trọng với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Về cơ bản, HLV Kim Sang-sik chỉ có thể đăng kí 3 thủ môn và người bắt chính sẽ là câu chuyện chưa có lời giải. Ngoài ra, các trận đấu tập nội bộ, giao hữu sẽ là cơ hội để họ thể hiện bản thân mình.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng không điền tên Nguyễn Đình Triệu vào giờ chót. Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip và Trần Trung Kiên là ba lựa chọn cuối cùng cho vị trí thủ môn. Trong số 3 thủ môn, không ai có phong độ ở mức xuất sắc vượt trội.

Với Patrik Lê Giang, việc có quốc tịch Việt Nam như một tấm vé thông hành đưa anh lên đội tuyển quốc gia. Dù vậy, Lê Giang thỉnh thoảng vẫn có những pha bóng khiến người hâm mộ chưa thực sự yên tâm.

Tương tự như vậy, phong độ của Nguyễn Filip trồi sụt trong màu áo CLB Công an Hà Nội. Anh có thể chơi rất hay hoặc liên tiếp mắc sai lầm khó tin ở V.League lẫn đấu trường châu lục. Nhìn sâu vào màn trình diễn của người gác đền sinh năm 1992, anh mất đi tính ổn định và điềm tĩnh cần thiết của một ngôi sao từng ở châu Âu nhiều năm.

Người có được thiện cảm từ giới chuyên môn chính là Trần Trung Kiên. Cầu thủ sinh năm 2003 chơi rất hay nhưng kinh nghiệm ở một trận đấu lớn là điều anh còn thiếu.