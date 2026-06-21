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Ecuador 0 0 Curacao

Trận đấu giữa Ecuador và Curacao diễn ra trên sân vận động Arrowhead tại Kansas City, bang Missouri, Mỹ. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Ecuador vs Curacao mới nhất tại đây.

Kết thúc hiệp một, Ecuador hòa Curacao 0-0.

Ecuador đấu với Curacao ở lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Nửa đầu trận đấu nghiêng hẳn về Ecuador. Đội bóng Nam Mỹ cầm bóng 75%, thực hiện 381 đường chuyền và có tới 6 cú sút trúng đích. Curacao chỉ kiểm soát bóng 25% nhưng không chơi phòng ngự lùi sâu. Đại diện CONCACAF sẵn sàng dâng cao đội hình và thực hiện những pha bóng nhanh. Chính điều này khiến hiệp một có những thời điểm diễn ra với thế trận đôi công tốc độ cao.

Ecuador tấn công mạnh hơn. ohn Yeboah và Enner Valencia liên tục uy hiếp hàng thủ Curacao. Tuy nhiên, những pha dứt điểm của họ lại chỉ là chất liệu để tôn vinh thủ môn đối phương. Eloy Room thực hiện 6 pha cản phá trong hiệp một, giúp Curacao giữ sạch lưới đến khi bước vào giờ nghỉ giữa 2 hiệp.

Đội hình Ecuador vs Curacao

Ecuador đá chính: Hernan Galindez (1), Piero Hincapie (3), Jordy Alcivar (5), Willian Pacho (6), Pervis Estupinan (7), John Yeboah (9), Enner Valencia (13), Pedro Vite (15), Gonzalo Plata (19), Alan Franco (21), Moises Caicedo (23).

Curacao đá chính: Eloy Room (1), Jurien Gaari (3), Sherel Floranus (5), Juninho Bacuna (7), Livano Comenencia (8), Juergen Locadia (9), Leandro Bacuna (10), Armando Obispo (18), Joshua Brenet (20), Tahith Chong (21), Deveron Fonville (24).

Bảng xếp hạng bảng E World Cup 2026

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến trước trận Ecuador vs Bờ Biển Ngà, vị trí xếp hạng của các đội tuyển của bảng E như sau.