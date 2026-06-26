(VTC News) -

Trên sân vận động Arrowhead, Kansas City (Mỹ), đội tuyển Hà Lan thắng Tunisia với tỷ số 3-1 để giữ ngôi đầu bảng F. Đội bóng có biệt danh "cơn lốc màu da cam" ghi 2 bàn khi trận đấu mới diễn ra được 7 phút và hoàn toàn áp đảo đối thủ.

Hà Lan đứng đầu bảng F World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Tỷ số và các thống kê phản ánh sự vượt trội của Hà Lan. Họ kiểm soát bóng 72%, tung ra 20 cú sút, 7 lần đưa bóng trúng đích và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng 1,68. Tunisia vẫn có vài pha đáp trả, tạo ra 3 cơ hội nguy hiểm nhưng không đủ gây ra bất ngờ trước khi chia tay World Cup 2026.

Hà Lan có khởi đầu thuận lợi. Phút thứ 3, Ellyes Skhiri phá bóng phản lưới giúp đại diện châu Âu sớm vượt lên. Khi Tunisia chưa kịp ổn định đội hình, Hà Lan ghi bàn thứ hai ở phút 7. Virgil van Dijk chuyền bóng để Brian Brobbey có bàn thắng thứ ba tại World Cup 2026.

Video: Tunisia phản lưới ở phút thứ 3

Hai bàn thắng sớm giúp Hà Lan chơi thong thả hơn. Đội bóng châu Âu duy trì quyền kiểm soát bóng, kiên nhẫn kéo giãn hàng thủ Tunisia bằng các pha phối hợp ngắn. Tuy nhiên, sau giai đoạn đầu hiệu quả, Hà Lan không tạo thêm nhiều cơ hội rõ rệt trong hiệp một. Các pha dứt điểm của Donyell Malen, Ryan Gravenberch hay Denzel Dumfries đều không đủ chính xác hoặc bị hàng thủ Tunisia chặn lại.

Sang hiệp hai, Tunisia rút ngắn tỷ số ở phút 54. Từ quả phạt góc của Hannibal Mejbri, Hazem Mastouri bật cao đánh đầu vào góc thấp bên trái. Đây là điểm sáng hiếm hoi của đội bóng châu Phi trong thế trận lép vế.

Video: Hà Lan ấn định chiến thắng 3-1

Hà Lan nhanh chóng tái lập cách biệt 2 bàn. Đội bóng này cũng tận dụng một tình huống phạt góc để ghi bàn. Jan Paul van Hecke bật cao đánh đầu vào góc cao, nâng tỷ số lên 3-1.

Đội tuyển Hà Lan tạo ra thêm vài cơ hội đáng chú ý trong thời gian còn lại của trận đấu, nhưng không có thêm bàn thắng. Dù vậy, tỷ số 3-1 đủ để thầy trò huấn luyện viên Ronald Koeman giữ được ngôi đầu bảng F.

Tunisia 1 3 Hà Lan Mastouri 53' 3' Skhiri (phản lưới) 7' Brobbey 62' Van Hecke

Thống kê Tunisia 1-3 Hà Lan

Đội hình Tunisia vs Hà Lan

Tunisia đá chính: Aymen Dahmen (16), Ali Abdi (2), Montassar Talbi (3), Hazem Mastouri (9), Hannibal Mejbri (10), Ismael Gharbi (11), Rani Khedira (13), Ellyes Skhiri (17), Yan Valery (20), Mohamed Amine Ben Hmida (21), Anis Slimane (25).

Hà Lan đá chính: Bart Verbruggen (1), Virgil van Dijk (4), Nathan Ake (5), Jan Paul van Hecke (6), Ryan Gravenberch (8), Cody Gakpo (11), Tijjani Reijnders (14), Donyell Malen (18), Brian Brobbey (19), Frenkie de Jong (21), Denzel Dumfries (22).

Bảng xếp hạng World Cup 2026 - Bảng F

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến hết trận Tunisia vs Hà Lan, vị trí xếp hạng của các đội tuyển của bảng F như sau.