Cảnh sát vây bắt nhóm tội phạm dựng lán trong rừng sâu bán ma túy

(VTC News) -

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng vụ án mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại xã Minh Lương, sau khi triệt phá một nhóm người dựng lán sâu trong rừng để hoạt động phạm pháp.

Trước đó, khoảng 1h ngày 18/6, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát cơ động cùng công an cơ sở đồng loạt triển khai phương án kiểm tra các lán trại trên núi thuộc địa bàn xã Minh Lương.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây lực lượng chức năng liên tiếp mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh. Để đối phó, nhiều người liên quan đến hoạt động ma túy đã thay đổi phương thức hoạt động, tìm đến các khu vực vùng sâu, vùng xa, địa hình phức tạp để lẩn trốn.

Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện tại xã Minh Lương xuất hiện một nhóm người dựng nhiều lán tạm trong rừng sâu.

Nhóm này bố trí người cảnh giới tại những tuyến đường dẫn vào khu vực hoạt động, thường xuyên thay đổi địa điểm và chủ yếu xuất hiện vào ban đêm nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Một trong những khu lán tạm do nhóm này dựng sâu trong rừng để hoạt động và lẩn trốn lực lượng chức năng. (Ảnh: CACC)

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập kế hoạch đấu tranh, huy động lực lượng và phương tiện tổ chức triệt phá tụ điểm này nhằm ngăn chặn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, đêm tối và đường rừng trơn trượt, các tổ công tác bí mật hành quân xuyên đêm, tiếp cận mục tiêu từ nhiều hướng khác nhau.

Kết quả, lực lượng chức năng bắt giữ 20 người liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 169 viên hồng phiến, 16 gói heroin, 1 gói thuốc phiện, 13 điện thoại di động, 11 xe máy cùng nhiều tài liệu liên quan.

Kiểm tra nhanh cho thấy cả 20 người bị bắt giữ đều dương tính với chất ma túy.

Lực lượng công an khống chế, bắt giữ các đối tượng tại khu vực lán trên núi. (Ảnh: CACC)

Mở rộng điều tra, đến ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự 15 người để tiếp tục làm rõ hành vi liên quan. Năm trường hợp còn lại được đưa đi cai nghiện bắt buộc theo quy định.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ 13 người có mặt tại thời điểm kiểm tra, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lai Châu.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.