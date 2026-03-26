Dự án kênh 9.000 tỷ chậm tiến độ, thi công cầm chừng kéo dài

Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, một trong những công trình chỉnh trang đô thị trọng điểm của TP.HCM, đang đối mặt với tình trạng thi công không đồng đều, nhiều đoạn gián đoạn kéo dài, khiến tiến độ chung chưa đạt kỳ vọng.

Nhiều nơi “bất động”

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng, được khởi công từ năm 2023 với kỳ vọng cải thiện khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập và nâng cao chất lượng môi trường sống cho khu vực phía Tây - Bắc TP.HCM. Tuyến kênh dài gần 32km, đi qua 7 quận, huyện trước khi sáp nhập địa giới hành chính.

Tuy nhiên, sau hơn 3 năm triển khai, thực tế cho thấy tiến độ thi công chưa đồng đều giữa các đoạn tuyến.

Tại gói thầu XL-05 (khu vực gần cầu Bưng), tình trạng thi công cầm chừng thể hiện rõ. Một bên đã hình thành đường ven kênh, trong khi phía còn lại vẫn ngổn ngang vật liệu, cỏ mọc phủ kín. Nhiều hạng mục dường như dừng lại ở mức sơ khởi, chưa có dấu hiệu triển khai tiếp.

Thi công dang dở tại dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Ở khu vực phường Tây Thạnh, công trường khá trầm lắng. Máy móc chỉ hoạt động rải rác, công nhân thưa thớt. Không ít đoạn kênh hoàn toàn không có dấu hiệu thi công, vật liệu xây dựng tập kết thành đống, sắt thép phơi ngoài trời lâu ngày có dấu hiệu hoen gỉ.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, trong khung giờ buổi sáng - thời điểm thường được xem là cao điểm thi công công trường vẫn vắng vẻ, chỉ lác đác vài công nhân làm việc, nhiều máy móc nằm im hoặc hoạt động cầm chừng.

Người dân sống gần khu vực cho biết tình trạng “lúc làm, lúc nghỉ” đã kéo dài trong thời gian dài. Có thời điểm thi công rầm rộ trong vài ngày, sau đó lại im ắng cả tuần, khiến tiến độ tổng thể thiếu ổn định.

Không chỉ vậy, tại nhiều vị trí, phần kè bê tông đã hoàn thiện nhưng đường dọc kênh phía trên vẫn chưa được triển khai đồng bộ. Sự thiếu liên kết giữa các hạng mục tạo ra những “điểm đứt gãy” trong tổng thể dự án, làm giảm hiệu quả khai thác.

Dọc tuyến kênh thuộc dự án chỉ có một số ít công nhân thi công cầm chừng.

Việc thi công kéo dài, gián đoạn không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ dự án mà còn tác động trực tiếp đến đời sống người dân sống dọc tuyến kênh.

Ông Trần Văn Phúc (ngụ phường Bình Hưng Hòa) cho biết, khu vực này vốn đã chịu tình trạng ô nhiễm kéo dài nhiều năm. Khi dự án triển khai, người dân kỳ vọng môi trường sẽ được cải thiện, tuy nhiên thực tế lại chưa như mong đợi.

Theo ông Phúc, có thời điểm đơn vị thi công đào đất nhưng sau đó không tiếp tục triển khai, khiến khu vực trở nên nhếch nhác, cỏ dại mọc um tùm, phát sinh thêm ruồi muỗi. “Người dân từng rất phấn khởi khi thấy máy móc vào làm, nhưng rồi lại dừng, khiến tình trạng ô nhiễm càng nghiêm trọng hơn”, ông nói.

Hình ảnh nhếch nhác tại cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Tại một số khu vực khác, việc thi công cầm chừng ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và kinh doanh. Nhiều hộ dân phản ánh đường sá bụi bặm vào mùa khô, lầy lội khi mưa xuống, gây khó khăn trong đi lại.

Ông Nguyễn Văn Toàn, một hộ dân sinh sống gần khu vực phường Tây Thạnh, phản ánh tình trạng thi công kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh và sinh hoạt của gia đình.

“Nhà tôi buôn bán nên bị ảnh hưởng rõ rệt. Đường thì bụi bặm vào mùa nắng, mưa xuống lại lầy lội. Có thời điểm gần như không thấy thi công, khiến việc buôn bán càng khó khăn hơn”, ông nói.

Bên cạnh đó, tình trạng bùn đất, vật liệu xây dựng tồn đọng chưa được xử lý dứt điểm tại nhiều đoạn tuyến cũng làm gia tăng áp lực môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.

Nhiều “nút thắt” chưa được tháo gỡ, tiến độ chậm

Theo tìm hiểu, một trong những nguyên nhân lớn ảnh hưởng đến tiến độ dự án là vấn đề bãi đổ bùn đất. Khối lượng bùn nạo vét từ lòng kênh rất lớn, trong khi việc tìm kiếm vị trí tiếp nhận phù hợp gặp nhiều khó khăn, khiến quá trình thi công bị gián đoạn.

Ngoài ra, nguồn cung vật liệu xây dựng tại một số thời điểm chưa ổn định, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các gói thầu. Một số nhà thầu cũng được phản ánh chưa huy động đủ nhân lực, thiết bị theo yêu cầu, dẫn đến tiến độ thi công chậm.

Theo quan sát, nhiều đoạn vắng bóng công nhân, cây cối mọc um tùm.

Một yếu tố quan trọng khác là công tác giải phóng mặt bằng tại một số vị trí vẫn chưa hoàn tất. Điều này khiến việc thi công phải thực hiện theo kiểu “cuốn chiếu”, không thể triển khai đồng loạt trên toàn tuyến, làm giảm hiệu quả tổ chức thi công.

Đáng chú ý, những khó khăn này không phải mới phát sinh mà đã được đề cập từ trước trong quá trình triển khai dự án. Tuy nhiên, đến nay, nhiều vướng mắc vẫn chưa được xử lý dứt điểm, tiếp tục trở thành rào cản đối với tiến độ chung.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án dự kiến hoàn thành vào dịp 30/4/2025. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thời gian thực hiện đã phải điều chỉnh, kéo dài sang năm nay.

Công trường ngổn ngang đất đá, cuộc sống của người dân dọc kênh bị đảo lộn.

Hiện dự án có 10 gói xây lắp chính với sự tham gia của 69 nhà thầu. Dù số lượng đơn vị thi công lớn, nhưng thực tế ghi nhận tại công trường lại cho thấy sự thiếu đồng bộ trong tổ chức thi công. Nhiều gói thầu triển khai chậm, đã bị chủ đầu tư xử phạt.

Gói thầu XL-01 (khu vực gần cầu Nước Lên) được xem là một trong những điểm sáng với tiến độ đạt hơn 65%. Tuy nhiên, ngay tại đây, không khí thi công vẫn chưa thực sự sôi động. Công trường vẫn còn thưa thớt nhân lực, chưa tạo được nhịp độ thi công liên tục.

Theo ông Nguyễn Văn Biên, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, tổng thể dự án hiện đạt khoảng 65% khối lượng thi công. Đã thông xe kỹ thuật khoảng 35km đường ven kênh trên tổng số 64km.

Dù vậy, khoảng cách giữa con số thống kê và thực tế hiện trường vẫn là vấn đề đáng lưu ý, khi nhiều đoạn tuyến chưa thể khai thác đồng bộ do các hạng mục liên quan chưa hoàn thiện.

Để tháo gỡ khó khăn, nhiều ý kiến cho rằng cần có giải pháp tổng thể, đồng bộ hơn trong việc xử lý các vấn đề về bãi đổ bùn, nguồn vật liệu và mặt bằng. Đồng thời, cần tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ các gói thầu, đảm bảo các nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị theo cam kết.

Thực tế cho thấy, dự án vẫn đang trong quá trình triển khai với nhiều hạng mục dở dang. Việc thi công chưa đồng đều giữa các đoạn tuyến tiếp tục là một trong những nguyên nhân chính khiến tiến độ tổng thể bị ảnh hưởng.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ không chỉ là mục tiêu kỹ thuật, mà còn là mong mỏi chính đáng của người dân sống dọc tuyến kênh.