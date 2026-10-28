Cảnh báo website giả mạo hệ thống định danh điện tử VNeID nhằm đánh cắp dữ liệu

(VTC News) -

Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Hải Phòng cho biết vừa phát hiện trang web tại địa chỉ bcavneid.com có hành vi giả mạo cổng thông tin của Hệ thống định danh điện tử (VNeID) thuộc Bộ Công an. Trang web độc hại này được lập trình với cấu trúc nhận diện, logo và giao diện tương đồng gần như hoàn toàn với nền tảng định danh số chính thức, khiến người dùng rất khó phân biệt nếu chỉ quan sát lướt qua.

Việc người dân truy cập và đăng nhập thông tin tại địa chỉ này đặt dữ liệu cá nhân, thông tin định danh của bản thân và gia đình cùng các quyền truy cập tài chính trước nguy cơ bị xâm nhập trái phép trên diện rộng.

Giao diện website giả mạo hệ thống định danh điện tử VNeID.

Thủ đoạn khai thác giao diện tương đồng để thu thập thông tin xác thực

Các đối tượng sử dụng tên miền có chứa cụm ký tự gợi mở từ viết tắt của cơ quan chức năng kết hợp tên ứng dụng nhằm tạo dựng lòng tin giả mạo. Khi người dùng điền thông tin, hệ thống máy chủ của kẻ gian sẽ ghi nhận số căn cước công dân, mật khẩu, số điện thoại và mã xác thực OTP do chính nạn nhân nhập vào.

Nguồn dữ liệu này cho phép kẻ gian nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát tài khoản định danh số, truy cập ứng dụng ngân hàng, ví điện tử liên kết để thực hiện lệnh chuyển tiền bất hợp pháp. Đáng ngại hơn, một số kịch bản còn dẫn dụ người dùng cấp quyền truy cập sâu hoặc tải về các tập tin cấu hình lạ, tạo điều kiện cho mã độc chiếm quyền điều khiển thiết bị từ xa để tự động duyệt giao dịch tài chính.

Hành vi này nằm trong làn sóng gia tăng các vụ lừa đảo mạo danh cơ quan nhà nước và dịch vụ công trực tuyến. Lợi dụng chủ trương chuyển đổi số quốc gia và việc tích hợp các thủ tục hành chính lên môi trường mạng, các nhóm tội phạm mạng liên tục dựng lên trang web phishing hoặc phát tán ứng dụng giả mạo cổng dịch vụ công, cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội hoặc công an địa phương.

Nạn nhân thường bị dẫn dụ thông qua cuộc gọi xưng danh cán bộ yêu cầu đồng bộ dữ liệu định danh mức 2, cập nhật hồ sơ hành chính bị lỗi hoặc kích hoạt tài khoản định danh khẩn cấp, từ đó làm theo liên kết gửi qua tin nhắn SMS, mạng xã hội, rơi vào bẫy đánh cắp dữ liệu.

Cảnh báo lừa đảo được cơ quan công an gửi tới người dân.

Trước phương thức lừa đảo tinh vi nhưng đánh trực tiếp vào tâm lý chủ quan của người dân, Phòng An ninh mạng Công an thành phố Hải Phòng khuyến nghị người dân chỉ thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến tại cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của các bộ, ban, ngành và địa phương có địa chỉ xác thực với đuôi tên miền .gov.vn.

Đối với hệ thống định danh VNeID, người dùng chỉ đăng nhập và sử dụng dịch vụ trên ứng dụng chính thức được phát hành bởi Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư trên các kho ứng dụng chuẩn (Google Play, App Store) hoặc qua địa chỉ web chính thức của Bộ Công an, tuyệt đối không truy cập các đường dẫn lạ được chia sẻ qua tin nhắn, email hay mạng xã hội.

Người dân cũng không cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm, mật khẩu tài khoản ngân hàng, mã PIN hay mã xác thực OTP cho bất kỳ ai hoặc nhập trên các trang web chưa được kiểm chứng. Khi có nhu cầu hỗ trợ cài đặt, kích hoạt hay xử lý các lỗi liên quan đến tài khoản định danh điện tử, người dân cần đến trực tiếp cơ quan công an gần nhất hoặc liên hệ qua đường dây nóng của cơ quan công an tại địa phương để được tiếp nhận và hướng dẫn quy trình bảo mật an toàn.