Việt Nam nhận Giải Lãnh đạo Chính phủ 2026 của GSMA

(VTC News) -

Giải thưởng được công bố tại MWC Barcelona 2026 vào tháng 3 và chính thức trao cho Việt Nam ngày 28/10, tại Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 ở Quảng Ninh.

Năm nay, Việt Nam là quốc gia duy nhất được Hiệp hội Di động Toàn cầu (GSMA) trao Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ (GSMA Government Leadership Award), ghi nhận những nỗ lực trong xây dựng chính sách số, hoàn thiện khung pháp lý viễn thông và phát triển hạ tầng kết nối.

Đây là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh chính phủ có tầm nhìn chiến lược, cam kết nhất quán trong xây dựng chính sách và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển viễn thông, công nghệ di động và kinh tế số. Giải thưởng được bình chọn bởi hội đồng chuyên gia quốc tế độc lập, mỗi năm chỉ trao cho 1 quốc gia.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Trung Tính nhận giải thưởng. (Ảnh: MST)

Một trong những bước tiến nổi bật của Việt Nam là mở rộng nhanh vùng phủ sóng 5G. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), đến năm 2026, các doanh nghiệp viễn thông đã triển khai hơn 40.000 trạm 5G, phủ sóng khoảng 92% dân số. Tốc độ triển khai được đánh giá thuộc nhóm nhanh hàng đầu thế giới.

Chất lượng kết nối Internet cũng cải thiện đáng kể. Theo bảng xếp hạng Speedtest Global Index của Ookla, tháng 9/2026, Internet băng rộng di động Việt Nam đứng thứ 8 thế giới. Internet băng rộng cố định đạt tốc độ tải xuống 297,64 Mbps, đưa Việt Nam duy trì vị trí trong nhóm 10 quốc gia dẫn đầu toàn cầu.

Song song với mở rộng vùng phủ tại đô thị và các khu vực kinh tế trọng điểm, Việt Nam triển khai chương trình đưa dịch vụ viễn thông đến những địa bàn còn thiếu sóng.

Theo kế hoạch cung cấp dịch vụ viễn thông công ích năm 2026, các doanh nghiệp triển khai phủ sóng tại 1.856 điểm, gồm 788 thôn, bản và 1.068 cụm dân cư ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Nỗ lực này góp phần thu hẹp khoảng cách số, giúp người dân tiếp cận thông tin, dịch vụ công và các tiện ích số.

Những bước tiến về hạ tầng kết nối gắn với quá trình hoàn thiện thể chế và chính sách. Luật Viễn thông năm 2023 cùng Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tạo nền tảng thúc đẩy hạ tầng số, kinh tế số và xã hội số.

Bộ trưởng KH&CN Vũ Hải Quân nhấn mạnh: “Việt Nam đã phủ sóng 5G toàn quốc và đưa kỹ năng số đến từng thôn bản. Nỗ lực đó hôm nay được ghi nhận bằng Giải thưởng GSMA, là vinh dự chung và cũng là trách nhiệm để chúng tôi làm tốt hơn”.

Đại diện GSMA nhấn mạnh giải thưởng là động lực để Việt Nam tiếp tục thúc đẩy đầu tư dài hạn, chuyển lợi thế kết nối thành năng lực công nghiệp, tăng cường an ninh số và trang bị kỹ năng AI cho người dân.

Tổ chức này cũng khuyến khích Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm chính sách, mở rộng hợp tác quốc tế và đóng góp vào các tiêu chuẩn, công nghệ toàn cầu. “Việt Nam không chỉ có cơ hội tiếp cận công nghệ mới mà còn có thể tham gia định hình sự phát triển của chúng”, đại diện GSMA chia sẻ.