Thủ tướng yêu cầu làm sạch 12 triệu dữ liệu văn bằng, chứng chỉ trên VNeID

Các cơ sở giáo dục phải làm sạch, gắn số định danh cho 12 triệu dữ liệu văn bằng, chứng chỉ trên VNeID, hoàn thành trước 30/10.

Yêu cầu này được nêu trong thông báo kết luận của Thủ tướng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại phiên họp chuyên đề về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá kết quả công tác quý 3.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT triển khai đồng bộ dữ liệu học bạ, văn bằng, chứng chỉ để tích hợp trên VNeID.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, việc này cần hoàn thành trước ngày 30/10.

Ông Nguyễn Sơn Hải, quyền Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ GD&ĐT), cho biết cơ sở dữ liệu văn bằng số đang từng bước được hình thành, tạo nguồn dữ liệu về kết quả đầu ra của quá trình đào tạo.

Riêng đối với giáo dục đại học, tính đến tháng 9/2026, cả nước đã số hóa khoảng 3,9 triệu văn bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ trên tổng quy mô dữ liệu lịch sử khoảng 7 triệu văn bằng, đạt tỷ lệ 51,3%.