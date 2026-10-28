Sắp lên sóng VietnamOn: 'Tương lai taxi bay tại Hà Nội & TP.HCM'

(VTC News) -

PGS.TS Đàm Hoàng Phúc là Giảng viên cao cấp, Giám đốc Chương trình đào tạo Kỹ thuật Ô tô, Khoa Cơ khí Động lực, Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông là một trong những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kỹ thuật ô tô và giao thông tại Việt Nam.

Tại chương trình, các vấn đề liên quan đến công nghệ taxi bay eVTOL sẽ được phân tích, từ sự khác biệt với ô tô bay lưỡng dụng đến những giới hạn về pin, vật liệu và khả năng ứng dụng tại Hà Nội, TP.HCM.

Bên cạnh tiềm năng công nghệ, talkshow cũng đề cập những thách thức khi triển khai taxi bay tại các đô thị lớn, như hệ thống dây điện, mật độ nhà cao tầng, điều kiện thời tiết, vùng cấm bay, quản lý không lưu, tiếng ồn và hạ tầng bãi đáp... Đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tính an toàn và khả năng vận hành loại phương tiện này trong thực tế.

PGS.TS Đàm Hoàng Phúc cũng sẽ cùng VietnamOn phân tích các điều kiện để hiện thực hóa taxi bay tại Việt Nam, trong đó có cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; định hướng của Bộ Khoa học và Công nghệ cũng như năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ trong nước.

PGS.TS Đàm Hoàng Phúc.

Với vai trò là cơ sở đào tạo, nghiên cứu hàng đầu về kỹ thuật và công nghệ, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đã, đang có những đóng góp quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới.

Một nội dung đáng chú ý khác là cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), khả năng nghiên cứu, thử nghiệm taxi bay tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và lộ trình đưa loại phương tiện này vào khai thác thương mại. Qua đó, chương trình làm rõ những điều kiện cần thiết để taxi bay có thể từng bước đi từ ý tưởng đến ứng dụng thực tế tại Việt Nam.

Kính mời quý độc giả đón xem talkshow VietnamOn “Tương lai taxi bay tại Hà Nội & TP.HCM” trên Báo Điện tử VTC News và các nền tảng số vào 20h30 ngày 28/10.