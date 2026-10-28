Việt Nam tham gia Hiệp định Artemis về khám phá không gian

(VTC News) -

Lễ trao Hiệp định Artemis cho Việt Nam diễn ra trong khuôn khổ Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 tại Quảng Ninh, ngày 28/10. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vũ Hải Quân đại diện Việt Nam tiếp nhận văn kiện từ Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks.

Hiệp định Artemis thiết lập các nguyên tắc chung nhằm định hướng hợp tác quốc tế trong hoạt động khám phá và sử dụng Mặt Trăng, Sao Hỏa cùng các thiên thể khác vì mục đích hòa bình.

Các nguyên tắc này hướng tới tăng cường tính minh bạch, khả năng tương thích giữa các hệ thống, chia sẻ thông tin khoa học, hỗ trợ phi hành gia và sử dụng không gian một cách có trách nhiệm, bền vững, từ đó tạo cơ sở để các quốc gia phối hợp trong hoạt động khám phá không gian an toàn, hòa bình và bền vững.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân tiếp nhận văn kiện từ Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks, trong khuôn khổ Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 tại Quảng Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh Việt Nam xác định khoa học và công nghệ vũ trụ là một lĩnh vực quan trọng, góp phần nâng cao năng lực khoa học, công nghệ quốc gia và phục vụ phát triển bền vững.

“Việt Nam mong muốn cùng các nước thành viên thúc đẩy hợp tác khám phá, sử dụng không gian vũ trụ theo hướng hòa bình, an toàn, bình đẳng, minh bạch và bền vững, trên cơ sở luật pháp quốc tế, từ đó góp phần mang lại những giá trị thiết thực cho con người và Trái Đất”, Bộ trưởng nói.

Trên cơ sở đó, Việt Nam ưu tiên nâng cao năng lực tự chủ về công nghệ và dữ liệu không gian, đồng thời thúc đẩy ứng dụng phục vụ quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai. Từ đó, từng bước phát triển hệ sinh thái kinh tế vũ trụ và hoàn thiện năng lực quản trị các hoạt động không gian.

Theo Bộ trưởng, việc tham gia Hiệp ước sẽ tạo thêm điều kiện để Việt Nam mở rộng hợp tác nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi tri thức và phát triển các ứng dụng thiết thực, phù hợp với điều kiện và định hướng phát triển của đất nước.