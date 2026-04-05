Cận cảnh cú đá trị giá 10.000 USD khiến võ sĩ Nhật Bản thua ngay lập tức

Video: Đòn knock out cực hiểm của Isaiah Badato.

Pha knock out của Isaiah Badato trước Retsu Sashida là một trong những chiến thắng hay nhất của ONE Friday Fights 149 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan tối 3/4. Trận đấu kickboxing hạng ruồi (flyweight) kết thúc chỉ sau 74 giây khi tay đấm người Nhật Bản thua knock out.

Isaiah Badato (người Australia gốc Philippines, 21 tuổi) là con trai của huyền thoại võ thuật Philippines Reinhardt Badato - cao thủ Muay Thái lừng danh một thời. Trận đấu với Retsu Sashida mới là lần đầu tiên anh tham gia giải đấu chuyên nghiệp quốc tế. Isaiah Badato có màn ra mắt không thể ấn tượng hơn ở đấu trường ONE.

Những bước chân nhanh nhẹn giúp võ sĩ người Australia chiếm ưu thế trước Retsu Sashida. Anh chủ động áp sát và dồn đối thủ về góc đài. Trong khi đó, tay đấm Nhật Bản cũng cho thấy kinh nghiệm với những pha rình rập ra đòn không tồi về phía đối thủ.

Isaiah Badato (bên trái) hạ gục đối thủ Retsu Sashida.

Retsu Sashida chỉ hơn Isaiah Badato 2 tuổi. Tuy nhiên, kinh nghiệm thi đấu của anh phong phú hơn với 14 trận đấu chuyên nghiệp theo thể thức kickboxing. Tuy nhiên, điều này không đủ giúp anh giành chiến thắng trước đàn em.

Ở giây thứ 74, Retsu Sashida tung ra đòn đấm chính xác vào mặt của đối thủ. Tuy nhiên, Isaiah Badato ngay lập tức đáp trả bằng đòn đánh còn nặng hơn thế. Cú lên gối của anh vừa đúng lúc Retsu Sashida hạ thấp trọng tâm.

Võ sĩ người Nhật Bản trúng đòn mạnh vào mặt, ngã ngửa ra sàn đấu và không còn đủ tỉnh táo để tiếp tục. Trọng tài ngay lập tức can thiệp và đưa ra quyết định để đảm bảo an toàn cho võ sĩ đang nằm trên võ đài. Isaiah Badato giành chiến thắng knock out.

Ngoài thù lao theo hợp đồng, tay đấm người Australia còn nhận được 350.000 baht (tương đương hơn 10.000 USD). Đây là phần thưởng dành cho các võ sĩ có chiến thắng ấn tượng nhất trong mỗi đêm thi đấu của ONE.

Nếu thắng liên tục nhiều trận, Isaiah Badato sẽ nhận được phần thưởng lớn hơn nhiều lần. Đó là bản hợp đồng trị giá 100.000 USD của ban tổ chức giải.