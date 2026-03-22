Cận cảnh ‘cỗ máy’ điều tiết nguồn nước của miền Trung - Tây Nguyên

Trang chủ
Liên hệ
Cỡ chữ
Bình luận
Chia sẻ
Ngắm thủy điện Krông H'Năng giữa đại ngàn Tây Nguyên
Nhà máy thủy điện Krông H’Năng được xây dựng tại vùng giáp ranh giữa xã Ea Ly và xã Ea KNốp (tỉnh Đắk Lắk). Không chỉ đơn thuần là phát điện, Krông H’Năng còn giữ vai trò điều tiết dòng chảy - một yếu tố sống còn với vùng hạ du vốn thường xuyên đối mặt với hạn hán và lũ lụt.
Thủy điện Krông H’Năng được khởi công xây dựng tháng 5/2005 và khánh thành vào tháng 3/2011 với vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Mỗi năm, thủy điện này cung cấp khoảng 240–250 triệu kWh điện cho hệ thống điện quốc gia - một con số không lớn nếu đặt cạnh các “ông lớn” như Sông Ba Hạ, nhưng đủ để tạo nên sự khác biệt ở những thời điểm thiếu điện, đặc biệt vào mùa khô.
Nhà máy có 2 tổ máy với tổng công suất là 64MW do Công ty cổ phần Sông Ba – thuộc Công ty Điện lực Miền Trung làm chủ đầu tư. Tổ máy số 1 đã phát điện vào ngày 25/6/2010. Tổ máy số 2 phát điện vào ngày 7/9/2010.
Nằm ở độ cao gần 500 m so với mực nước biển, công trình là một trong những dự án trọng điểm thuộc Quy hoạch bậc thang thủy điện trên sông Ba giai đoạn 2001-2010.
Công trình thủy điện Krông H’Năng được hình thành trên dòng phụ lưu cấp 1 bắt nguồn từ xã Ea Kar và M’Drắk (Đắk Lắk). Giá trị lớn nhất mà thủy điện mang lại là khả năng điều tiết nguồn nước thông qua hồ chứa có dung tích lên tới 242,5 triệu m³ với diện tích lưu vực rộng lớn 1.193 km².
Với dung tích hồ chứa hàng trăm triệu m³ nước, công trình giúp: Cắt giảm đỉnh lũ trong mùa mưa; Tích nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt mùa khô; Ổn định dòng chảy cho hạ lưu sông Ba
Con đập bê tông sừng sững chắn ngang dòng sông Krông H’Năng, tạo nên một hồ nước mênh mang, xanh thẳm, trải dài giữa những triền núi trùng điệp. Nhìn từ trên cao, công trình như một dải lụa khổng lồ vắt qua đại ngàn, vừa mềm mại theo đường cong địa hình, vừa vững chãi với kết cấu kỹ thuật hiện đại.
Những khối máy khổng lồ thực hiện chức năng cắt lũ, giảm thiểu thiệt hại cho người dân vùng hạ du tỉnh Đắk Lắk vào mùa mưa.
Trong những năm mưa bão dồn dập, hồ Krông H’Năng từng góp phần giảm áp lực lũ cho vùng hạ du nhờ vận hành điều tiết hợp lý.
Vào mùa khô, mặt hồ trở nên phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời cao nguyên xanh biếc, mang đến một vẻ đẹp tĩnh tại, sâu lắng đến nao lòng.
Công trình vận hành hơn một thập kỷ, góp phần thắp sáng không chỉ vùng duyên hải miền Trung mà còn cả những vùng đất xa xôi của Tây Nguyên.
Cũng nhờ hồ chứa nước rộng lớn, người dân địa phương không chỉ sống dựa vào nương rẫy, mà còn có thêm thu nhập từ việc nuôi cá nước ngọt trong lồng bè và kinh doanh dịch vụ du lịch.
Nhìn từ góc độ phát triển năng lượng, Krông H’Năng là một mắt xích trong quy hoạch bậc thang thủy điện sông Ba – góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Bình luận