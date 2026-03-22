Cận cảnh ‘cỗ máy’ điều tiết nguồn nước của miền Trung - Tây Nguyên

Thủy điện Krông H’Năng được khởi công xây dựng tháng 5/2005 và khánh thành vào tháng 3/2011 với vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Mỗi năm, thủy điện này cung cấp khoảng 240–250 triệu kWh điện cho hệ thống điện quốc gia - một con số không lớn nếu đặt cạnh các “ông lớn” như Sông Ba Hạ, nhưng đủ để tạo nên sự khác biệt ở những thời điểm thiếu điện, đặc biệt vào mùa khô.