Ngắm những công trình thủy lợi đồ sộ bậc nhất Bình Định

Nhìn từ trên cao, những khu tái định cư của đồng bào dân tộc Hrê thuộc 2 xã An Trung và An Hưng có diện tích khoảng 80 ha, nằm bình yên bên các nhánh sông An Lão. Để xây hồ Đồng Mít, UBND tỉnh Bình Định đã nỗ lực thuyết phục 480 hộ người Hrê (1.735 nhân khẩu) thuộc xã An Dũng thực hiện một cuộc “đại di dời” đến nơi ở mới trên.