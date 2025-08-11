Nút giao Vành đai 3 với cao tốc TP.HCM - Long Thành trước ngày thông xe

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại nút giao Vành đai 3 với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đơn vị thi công đang hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông và các thủ tục cuối cùng, chuẩn bị đưa công trình vào khai thác từ 19/8/2025.
Tại khu vực nút giao Vành đai 3 với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, phần lớn bề mặt đường đã được thảm bê tông nhựa, các làn xe và vạch phân cách rõ ràng. Hệ thống trạm thu phí với mái che, khung biển báo gần như hoàn thiện, chỉ còn một số hạng mục phụ trợ đang được thi công.
Hệ thống đường dẫn và các nhánh kết nối từ nút giao Vành đai 3 với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã hình thành rõ nét.
Mặt đường được thảm nhựa phẳng, lan can bảo vệ đã lắp đặt dọc tuyến, trong khi hệ thống biển báo giao thông và khung bảng chỉ dẫn đang được thi công, hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.
Tại nhánh kết nối từ đường dẫn Vành đai 3 lên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, mặt đường đã được thảm nhựa hoàn thiện, hệ thống dải phân cách cứng và rào tạm được bố trí để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.
Tại nhánh đường từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây rẽ xuống đường tạm dẫn vào cầu Nhơn Trạch đã hoàn thiện lớp thảm nhựa, đơn vị thi công cũng đã lắp đặt biển báo.
Hệ thống cột đèn chiếu sáng đã được lắp đặt xong, sẵn sàng phục vụ phương tiện khi đưa vào khai thác.
Đại diện Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, dự án thành phần 1A của Vành đai 3 TP.HCM, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch dài 8,7 km, đã đạt 99% tiến độ. Riêng cầu Nhơn Trạch thông xe kỹ thuật từ ngày 30/4 và đang hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, các thủ tục cuối cùng để đưa vào khai thác từ ngày 19/8 tới.
Cầu Nhơn Trạch cùng đường dẫn đến đường tỉnh 25B là đoạn đầu tiên của Vành đai 3 TP.HCM được hoàn thành, quy mô cao tốc 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h, có cầu vượt và đường song hành. Các đoạn còn lại thuộc dự án thành phần 1 (phía TP Thủ Đức trước đây) và 3 (phía Đồng Nai) mới khởi công từ năm 2023, dự kiến cuối năm 2025 cơ bản hoàn thành. Do đó, việc thông xe toàn tuyến sẽ chia làm 2 giai đoạn.
Giai đoạn 1 (đến hết 2026), khi dự án 1A hoàn thành, TP.HCM đưa vào khai thác nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với các nhánh A, D, E, trong khi Đồng Nai vẫn thi công, giao thông tổ chức tạm: Đồng Nai bố trí 2 làn ô tô, 2 làn hỗn hợp từ ĐT.25B đến cầu Nhơn Trạch; xe máy chỉ chạy từ ĐT.25B đến đường Lý Tự Trọng; các nút giao điều tiết bằng biển báo, đèn tín hiệu; TP.HCM cho ô tô từ cầu Nhơn Trạch vào các nhánh A, D, E để kết nối cao tốc.
Giai đoạn 2 (từ 31/12/2026), khi toàn bộ dự án hoàn thiện, giao thông sẽ tổ chức theo quy mô cao tốc: xe cơ giới lưu thông trên 4 làn đường chính, xe hỗn hợp chạy trên đường song hành hai bên. Riêng cầu Nhơn Trạch bố trí 2 làn cơ giới, 2 làn hỗn hợp, có dải phân cách ở giữa.
Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, việc chia giai đoạn tổ chức giao thông là do chênh lệch tiến độ và quy mô kỹ thuật giữa các đoạn tuyến. Bộ Xây dựng đã phê duyệt điều chỉnh kỹ thuật, cho phép khai thác tạm thời để đảm bảo an toàn và đồng bộ.
Thông tin từ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, từ ngày 19/8, đơn vị sẽ tổ chức thu phí sử dụng tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tại Trạm thu phí Vành đai 3.
Nút giao đường dẫn cầu Nhơn Trạch với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây nằm cách trạm thu phí Long Phước khoảng 2,5 km, theo hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai.
Từ nút giao vành đai 2 (đường Võ Chí Công, TP.HCM), phương tiện di chuyển thêm khoảng 3,5 km sẽ tới nút giao này, sau đó rẽ phải để vào đường dẫn qua cầu Nhơn Trạch, tiếp tục đến đường Lý Tự Trọng.
