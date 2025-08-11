Nút giao Vành đai 3 với cao tốc TP.HCM - Long Thành trước ngày thông xe

Cầu Nhơn Trạch cùng đường dẫn đến đường tỉnh 25B là đoạn đầu tiên của Vành đai 3 TP.HCM được hoàn thành, quy mô cao tốc 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h, có cầu vượt và đường song hành. Các đoạn còn lại thuộc dự án thành phần 1 (phía TP Thủ Đức trước đây) và 3 (phía Đồng Nai) mới khởi công từ năm 2023, dự kiến cuối năm 2025 cơ bản hoàn thành. Do đó, việc thông xe toàn tuyến sẽ chia làm 2 giai đoạn.