Cách kiểm tra bảo hành iPhone cũ

Khi quyết định mua iPhone đã qua sử dụng, bên cạnh giá cả và tình trạng máy, chính sách bảo hành là một trong những yếu tố quan trọng nhiều người tiêu dùng quan tâm.

iPhone cũ có được bảo hành không?

iPhone cũ vẫn có khả năng được bảo hành, nhưng không phải thiết bị nào cũng giống nhau. Thông thường có hai trường hợp:

iPhone cũ còn bảo hành chính hãng: Nếu thiết bị được kích hoạt chưa quá 12 tháng và chưa từng bị can thiệp sửa chữa bên ngoài, bạn có thể nhận được bảo hành chính hãng từ Apple.

Trong trường hợp này, người dùng có thể mang máy đến các trung tâm ủy quyền chính thức để được kiểm tra và sửa chữa nếu phát sinh lỗi phần cứng do nhà sản xuất.

iPhone cũ được bảo hành tại cửa hàng bán: Đối với những iPhone đã hết bảo hành từ hãng, người dùng vẫn có thể yên tâm nếu mua máy tại các cửa hàng uy tín.

Hầu hết các đơn vị này đều cung cấp chính sách bảo hành riêng, thường là từ 3 đến 6 tháng hoặc có thể lên tới 12 tháng với các gói bảo hành nâng cấp.

Nhìn chung, dù là iPhone mới hay cũ, nếu mua từ những nơi đáng tin cậy vẫn có thể nhận được quyền lợi bảo hành đầy đủ.

Cách kiểm tra hạn bảo hành

Để xác định chính xác iPhone cũ có còn bảo hành hay không, bạn nên dành vài phút để kiểm tra tình trạng bảo hành. Việc này sẽ giúp bạn biết rõ máy còn được hỗ trợ hay đã hết quyền lợi từ hãng.

Các bước kiểm tra được thực hiện như sau:

Bước 1: Lấy số sê-ri của máy

Mở "Cài đặt", chọn "Cài đặt chung" và "Giới thiệu" rồi ghi lại số sê-ri hiển thị.

Bước 2: Truy cập trang kiểm tra bảo hành của Apple

Nhập số sê-ri và mã xác thực theo yêu cầu.

Bước 3: Xem kết quả hiển thị

Hệ thống sẽ cho biết thời hạn bảo hành còn lại, ngày kích hoạt và loại dịch vụ được hỗ trợ.

Nếu máy đã hết bảo hành hãng, bạn nên hỏi rõ người bán về phiếu bảo hành cửa hàng để tránh nhầm lẫn sau này.

Chính sách và điều kiện bảo hành iPhone cũ hiện nay

Sau khi xác định rõ iPhone cũ có bảo hành không, bạn cũng cần hiểu thêm về các điều kiện áp dụng để tránh gặp rắc rối khi cần sửa chữa.

Đối với bảo hành chính hãng, Apple chỉ hỗ trợ bảo hành trong phạm vi lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất. Chính sách này được áp dụng với các điều kiện cụ thể như 12 tháng kể từ ngày kích hoạt đầu tiên và lỗi phần cứng do Apple sản xuất.

Không áp dụng bảo hành nếu máy bị rơi vỡ, vào nước hoặc từng sửa chữa bên ngoài.

Đối với bảo hành tại cửa hàng, khi iPhone đã hết bảo hành chính hãng, cửa hàng bán sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm hỗ trợ. Thời gian bảo hành tùy cửa hàng.

Hình thức hỗ trợ bảo hành bao gồm sửa chữa lỗi phần cứng, đổi máy tương đương trong thời gian đầu. Chính sách thường áp dụng với máy không bị tác động ngoại lực, còn phiếu bảo hành và hóa đơn.