So sánh camera iPhone 15 Pro Max và Galaxy S23 Ultra

(VTC News) -

Năm 2023 chứng kiến sự ra đời của hai siêu phẩm flagship đình đám là iPhone 15 Pro Max và Samsung Galaxy S23 Ultra. Kênh Youtube SuperSaf đã tiến hành một bài so sánh cực kỳ chi tiết giữa 2 siêu phẩm đến từ 2 ông lớn trong ngành công nghệ. Liệu ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua camera này?

Camera chính

So sánh về camera chính, iPhone 15 Pro Max thể hiện ưu thế với dải động tốt hơn, giữ chi tiết tốt hơn ở các vùng tối. Ngược lại, Galaxy S23 Ultra lại nổi bật với độ tương phản và màu sắc sống động hơn.

Một điểm cộng lớn cho iPhone 15 Pro Max là khả năng chụp ảnh mặc định ở độ phân giải 24MP, trong khi đối thủ chỉ đạt 12MP.

Tuy nhiên, S23 Ultra lại sở hữu cảm biến 200MP, cho phép cắt xén và phóng to ảnh dễ dàng. Vòng đấu này khá cân bằng giữa hai đối thủ.

Ảnh chụp thiếu sáng

Khi chụp trong điều kiện thiếu sáng, iPhone 15 Pro Max cho thấy sức mạnh vượt trội khi tự động chuyển sang chế độ 12MP để thu nhiều ánh sáng hơn, mang lại những bức ảnh sắc nét và chi tiết hơn so với S23 Ultra.

Màn hình xem trước của iPhone cũng giúp người dùng dự đoán kết quả. Trong khi đó, S23 Ultra gặp khó khăn trong việc chụp ảnh thiếu sáng, giúp iPhone dễ dàng giành chiến thắng ở vòng này.

Chế độ chân dung

Cả hai máy đều cho chất lượng xuất sắc ở chế độ xóa phông. Tuy nhiên, khả năng chụp Portrait từ ảnh thường và chỉnh sửa sau của iPhone 15 Pro Max nổi bật hơn, cho phép người dùng dễ dàng thay đổi điểm nhấn và hiệu ứng xóa phông.

Khả năng zoom

Với khả năng zoom quang học lên đến 10x và zoom kỹ thuật số 100x, S23 Ultra là "ông hoàng" trong lĩnh vực zoom. Người dùng có thể phóng to chi tiết mà iPhone 15 Pro Max không thể.

Tuy nhiên, độ cân bằng tốt hơn của các ống kính zoom 1-5x trên iPhone cũng khiến nó trở thành lựa chọn hấp dẫn cho nhiều người dùng.

Góc chụp siêu rộng và cận cảnh

Cả iPhone và S23 Ultra đều cho hình ảnh sắc nét ở khẩu độ siêu rộng. Tuy nhiên, S23 Ultra có phần nhỉnh hơn với độ tương phản và chi tiết tốt hơn.

Đặc biệt, khả năng chụp macro của S23 Ultra ghi lại những giọt nước hay cánh hoa nhỏ một cách rõ nét, vượt trội hơn so với iPhone.

Selfie và quay video

Về chất lượng selfie, cả hai đều cho hình ảnh sắc nét, nhưng iPhone 15 Pro Max lại có màu sắc tự nhiên và khả năng tách biệt tóc và nền ấn tượng hơn.

Trong khi đó, iPhone 15 Pro Max cũng nổi bật với khả năng quay video HDR, ProRes và Log, mang lại phạm vi động rộng và ít nhiễu trong điều kiện thiếu sáng.

Mặc dù S23 Ultra hỗ trợ quay video 8K, nhưng vẫn không thể so sánh với sức mạnh video của iPhone.

Kết luận

Cuộc đua giữa iPhone 15 Pro Max và Galaxy S23 Ultra thực sự rất quyết liệt. Mỗi sản phẩm đều có những điểm mạnh riêng về camera.

Tuy nhiên, với tính nhất quán, đa dạng tính năng và sức mạnh video, iPhone 15 Pro Max đã giành chiến thắng tổng thể.

Dù vậy, lựa chọn cuối cùng vẫn phụ thuộc vào nhu cầu của từng người dùng.