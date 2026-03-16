Vì sao iPhone 18 Pro chưa phải là bản nâng cấp đáng giá?

Năm nay, Apple sẽ điều chỉnh lịch trình ra mắt các mẫu iPhone mới. Cụ thể, hãng sẽ giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, cùng với mẫu iPhone màn hình gập vào mùa thu.

Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn iPhone 18 và mẫu kế nhiệm của iPhone Air dự kiến sẽ được giới thiệu vào đầu năm sau, cùng thời điểm với dòng Galaxy S27 của Samsung và iPhone 18e.

Tuy nhiên, iPhone 18 Pro có thể không được xem là bản nâng cấp đáng giá.

Dynamic Island không được thu nhỏ

Nâng cấp lớn nhất được mong đợi trong năm nay là khu vực Dynamic Island nhỏ hơn trên các mẫu iPhone 18 Pro. Điều này xuất phát từ việc Apple được cho là đang phát triển công nghệ đưa hệ thống Face ID xuống dưới màn hình, chỉ để lại camera selfie lộ ra ngoài.

Nếu điều này thành hiện thực, phần khuyết trên màn hình sẽ được thu gọn đáng kể. Tuy nhiên, các thông tin rò rỉ gần đây cho thấy Apple có thể chưa sẵn sàng triển khai Face ID dưới màn hình trên iPhone 18 Pro.

Bản thân thay đổi này có thể không phải là nâng cấp mang tính đột phá. Tuy vậy, nó từng được xem là bước trung gian quan trọng trong lộ trình phát triển iPhone của Apple.

Năm tới đánh dấu kỷ niệm 20 năm ra mắt iPhone, hãng đang hướng tới việc ra mắt một mẫu iPhone Pro với màn hình tràn viền hoàn hảo, không còn bất kỳ phần khuyết nào, khi cả Face ID và camera selfie đều được đặt dưới màn hình.

Vì vậy, nếu iPhone 18 Pro không được trang bị Face ID dưới màn hình như dự đoán ban đầu, điều đó có thể cho thấy tiến độ phát triển công nghệ của Apple đang chậm hơn kế hoạch. Trong trường hợp đó, thiết kế màn hình “hoàn hảo” của iPhone kỷ niệm 20 năm cũng có nguy cơ bị trì hoãn.

iPhone 18 Pro sẽ không có khác biệt so với iPhone 17 Pro

Theo thông tin từ các báo cáo gần đây, iPhone 18 Pro sẽ có thiết kế tương tự như iPhone 17 Pro, nhưng với một cải tiến nhỏ: mặt lưng sẽ được làm với tông màu đồng nhất hơn.

Đáng chú ý, phiên bản mới này sẽ dày hơn một chút so với người tiền nhiệm, cho phép trang bị viên pin lớn hơn, hứa hẹn mang lại thời gian sử dụng lâu hơn cho người dùng.

iPhone 18 Pro sẽ tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với mẫu iPhone Air, sản phẩm đang rất được ưa chuộng trong phân khúc người tiêu dùng phổ thông.

Nâng cấp không đáng kể

iPhone 18 Pro sẽ không có nhiều khác biệt về phần cứng so với người tiền nhiệm iPhone 17 Pro. Dự kiến, mẫu điện thoại này sẽ được trang bị bộ xử lý 2 nm đầu tiên và có dung lượng pin cao hơn một chút. Đặc biệt, Apple có thể sử dụng phiên bản modem di động mới do chính hãng sản xuất.

Tuy nhiên, những nâng cấp trên iPhone 18 Pro được cho là không đáng kể khi so sánh với iPhone 17 Pro và thậm chí là iPhone 16 Pro. Điểm nổi bật duy nhất có thể là hiệu năng tốt hơn một chút và thời gian sử dụng pin kéo dài thêm khoảng nửa giờ.

Theo Phone Arena, các chuyên gia trong ngành không kỳ vọng vào bất kỳ đột phá nào từ iPhone 18 Pro. Mẫu flagship này dường như chỉ nhằm lấp đầy khoảng trống và duy trì chu kỳ ra mắt sản phẩm hàng năm của Apple.

Do đó, nếu bạn đang sở hữu iPhone 17 Series, có thể cân nhắc việc bỏ qua iPhone 18 hoặc đầu tư thêm để sở hữu mẫu iPhone màn hình gập mới.