6 loại hoa chịu nắng tốt, phù hợp trồng ban công chung cư

(VTC News) -

Trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng nhanh, ban công chung cư trở thành “khoảng thở xanh” hiếm hoi của nhiều gia đình. Tuy nhiên, đặc điểm nắng gắt, gió mạnh và nhiệt độ cao khiến không phải loại cây nào cũng thích nghi tốt.

Dưới đây là những loài hoa có khả năng chịu nắng, dễ trồng, phù hợp với điều kiện ban công chung cư tại Việt Nam.

Hoa hồng leo

(Ảnh: Agslandscape)

Hoa hồng leo có gam màu tươi sáng cùng khả năng thích nghi tốt trong điều kiện nắng nóng, không đòi hỏi tưới nước quá thường xuyên. Là dòng cây leo giàn, khi trồng ở ban công, nên bố trí khung hoặc lan can để cây bám và phát triển, đồng thời tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên.

Khi nở rộ, sắc cam, hồng, đỏ của hồng leo tạo điểm nhấn nổi bật cho không gian sống.

Dạ yến thảo

Những đóa dạ yến thảo nhiều màu sắc là lựa chọn phù hợp với ban công nằm ở hướng Tây. Hoa thường được trồng trong chậu treo, buông rủ mềm mại, tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho không gian.

(Ảnh: Hoa cây cảnh seelife)

Bên cạnh đó, dạ yến thảo không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ và ít bị ảnh hưởng bởi sâu bọ.

Sử quân tử

Hoa sử quân tử sinh trưởng khỏe, ít tốn công chăm sóc và thích nghi tốt với nhiều điều kiện khí hậu khác nhau. Loài hoa này ưa nắng nên không cần tốn công chăm sóc quá nhiều.

(Ảnh: Space T)

Khi nở, hoa sử quân tử có mùi hương thơm nhẹ, giúp tô điểm ban công thoáng đãng, màu sắc tươi mới hơn.

Dừa cạn

(Ảnh: Sfarm)

Dừa cạn là loài hoa ưa nắng, có thể chịu nắng nóng kéo dài liên tục. Trong điều kiện khắc nghiệt, dừa cạn treo ban công vẫn có thể sinh trưởng tốt, nở hoa rực rỡ.

Hoa giấy

(Ảnh: Cây cảnh Lê Hoàng)

Hoa giấy được nhiều người chọn trồng ở ban công vì có thể sinh trưởng tốt trong điều kiện nắng nóng, thiếu dinh dưỡng. Đặc biệt, hoa giấy có thể nở quanh năm.

Phong lữ thảo

Phong lữ thảo có khả năng thích nghi tốt với điều kiện nắng và gió nên phù hợp với những ban công nhiều ánh sáng, góp phần tạo nên không gian sống sinh động.

(Ảnh: Camnangcaytrong)

Loài hoa này sở hữu bảng màu phong phú và nở theo từng đợt, mỗi chu kỳ kéo dài khoảng một tháng rồi tiếp tục ra lứa mới, giúp ban công tránh cảm giác đơn điệu.