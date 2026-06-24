Các phiến đá cầu cổ hơn 100 năm tuổi ở Hải Phòng bị lấy cắp, phi tang ra sao?

Tối 23/6, Công an TP Hải Phòng cho biết đã điều tra, xác minh nhóm đối tượng liên quan vụ nhiều phiến đá của cầu đá cổ Đồng Tràng tại tổ dân phố Hoàng Xá 2 (phường Ái Quốc, TP Hải Phòng) bị lấy trộm.

Theo cơ quan công an, ngày 15/6, Lê Văn Chi (SN 1991) gặp Lương Đình Quý (SN 1991, cùng trú xã An Lão, Hải Phòng) và được Quý hỏi về nơi có đồ đá cổ để mua bán.

Chi nói có biết một cây cầu đá nằm ven đường 390 thuộc địa bàn huyện Thanh Hà cũ (nay là phường Ái Quốc), không có người trông coi. Cả hai bàn bạc sẽ trộm cây cầu đem bán lấy tiền chia nhau.

Hiện trạng cầu đá cổ Đồng Tràng trước khi bị kẻ trộm xâm phạm. (Ảnh: Thu Hằng)

Sau khi khảo sát thấy cây cầu vẫn còn nguyên vẹn, vị trí nằm sát đường, thuận lợi cho việc vận chuyển, Quý và Chi quyết định thực hiện kế hoạch.

Quý chụp ảnh cây cầu và liên hệ Nguyễn Văn Đ. (SN 1988, trú phường Chí Quả, tỉnh Bắc Ninh), người chuyên thu mua đồ đá cổ mà Quý quen biết, để chào bán.

Dùng xe cẩu tháo dỡ trong đêm

Sau khi Đ. đồng ý mua, Quý thuê Phú Văn Sáng (SN 1989, trú xã An Lão), người làm phụ cẩu cho mình, tham gia vận chuyển với tiền công 3 triệu đồng. Sáng đồng ý.

Đến khoảng 23h20 ngày 15/6, Quý điều khiển xe cẩu đón Sáng và Chi đến khu vực cầu đá. Theo điều tra, trên đường đi, Sáng đã biết rõ mục đích trộm cắp của Quý và Chi.

Khoảng 0h30 ngày 16/6, nhóm đối tượng bắt đầu tháo dỡ cầu. Quý ngồi trên xe điều khiển cẩu, còn Chi và Sáng dùng dây thừng buộc các phiến đá mặt cầu để nâng lên xe.

Sau nhiều giờ thực hiện, nhóm đối tượng lấy được 4 thanh dầm ngang cùng 9 phiến đá mặt cầu rồi nhanh chóng rời hiện trường.

Khoảng 2h, Quý điều khiển xe cẩu chở số đá vừa trộm được cùng Chi và Sáng di chuyển theo Quốc lộ 5 sang Bắc Ninh để bán cho Đ.

Đến gần 7h sáng, số đá được đưa vào nhà Đ. để kiểm tra. Qua xem xét, Đ. xác định số tài sản gồm 4 thanh dầm cầu, 8 tấm mặt cầu còn nguyên vẹn và 1 tấm bị vỡ. Sau khi ghép thử, chỉ có 2 nhịp cầu còn nguyên trạng, một nhịp không thể lắp lại do bị hư hỏng.

Nhiều phiến đá của cây cầu hơn 100 năm tuổi bị lấy cắp.

Đ. đồng ý mua toàn bộ số đá với giá 115 triệu đồng, hẹn chiều cùng ngày sẽ thanh toán đầy đủ. Khoảng 13h ngày 16/6, Đ. chuyển trước cho Quý 60 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau đó Đ. đọc được thông tin trên mạng xã hội về việc cầu đá cổ tại phường Ái Quốc bị trộm. Kiểm tra số đá đã mua, Đ. nhận ra đây là hiện vật của cây cầu và lập tức liên lạc yêu cầu trả lại.

Quý sau đó hoàn trả cho Đ. 56 triệu đồng, giữ lại 4 triệu đồng được cho là chi phí vận chuyển, cẩu bốc.

Khi việc mua bán không thành, Quý tiếp tục thuê Nguyễn Văn Dũng (SN 1993, trú xã An Trường, TP Hải Phòng) điều khiển xe cẩu đến nhà Nguyễn Văn Đ. để vận chuyển số đá với giá 3 triệu đồng.

Rạng sáng 17/6, Dũng cùng Sáng đến nhà Đ. và chuyển toàn bộ số đá lên xe.

Theo kết quả điều tra, trên đường vận chuyển, Dũng và Sáng bàn bạc sẽ giữ lại những phiến đá còn đẹp để bán lấy tiền chia nhau, số còn lại sẽ đem vứt bỏ nhằm phi tang.

Đến khu vực chân cầu Thanh An, hai người dùng xe cẩu hạ nhiều phiến đá xuống khu vực ven sông. Riêng 3 tấm đá mặt cầu cùng 2 thanh dầm ngang còn nguyên vẹn được đưa đi cất giấu ven đường ở thôn Liễu Dinh, xã An Lão.

Hiện Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật, đồng thời thu hồi các hiện vật bị trộm cắp.