Ca sĩ Bằng Cường tiết lộ ân tình hiếm có với Hoài Linh, Quang Hà

Đánh dấu kỷ niệm 25 năm ca hát, Bằng Cường thực hiện đêm nhạc mang tên Yêu đời ta hát diễn ra vào ngày 23/4 tại Phòng trà Không Tên, TP.HCM. Dịp này, nam ca sĩ đã có những chia sẻ về khoảng thời gian hơn 2 thập kỷ với nghề.

Theo Bằng Cường, anh thừa nhận từng có khoảng thời gian hoang mang, chật vật khi vào nghề. Thời điểm đó, Quang Hà đã là một tên tuổi thành danh tại miền Bắc nhưng vẫn quyết định chọn TP.HCM để bắt đầu chương mới. Chính điều này đã tiếp lửa để Bằng Cường quyết định Nam tiến.

Giữa sự lạ lẫm và áp lực của một "tân binh", anh may mắn nhận được sự bao bọc hiếm thấy của Quang Hà và Quang Cường (quản lý của Quang Hà).

Không chỉ dìu dắt trong album đầu tay mà không lấy một đồng thù lao, Quang Hà còn miệt mài giới thiệu show diễn cho đàn em mà tuyệt nhiên không nhận bất kỳ phần trăm hoa hồng nào - một điều gần như "không tưởng" trong giới bầu show thời bấy giờ. Suốt hơn hai thập kỷ, mối quan hệ này vẫn được giữ vững bằng sự chân tình.

"Tôi thấy mình quá may mắn, một sự may mắn mà không phải ai cũng gặp được trong đời. Sự nghiệp của tôi sẽ không bao giờ thành công nếu thiếu đi bàn tay giúp sức của hai người anh lớn là Quang Hà và Quang Cường", anh tâm sự.

Nối dài những mối thâm tình đó, đêm nhạc của Bằng Cường còn có sự tham gia của NSƯT Hoài Linh. Với Bằng Cường, NSƯT Hoài Linh luôn là người anh lớn đáng kính, sẵn sàng nâng đỡ các thế hệ em út.

Theo Bằng Cường, Hoài Linh hiện không còn đặt nặng chuyện cát-xê hay sự bóng bẩy, mà quan trọng là kịch bản có đủ "đã" để thấy còn giá trị với nghề. NSƯT Hoài Linh quyết định tham gia đêm nhạc Yêu đời ta hát đến từ tình cảm trân quý dành cho Bằng Cường - người em từng đồng hành cùng anh trong vô số chuyến lưu diễn lớn nhỏ.

Chính sự gắn kết bền chặt và lòng kính nghề của Bằng Cường đã khiến nam danh hài không ngần ngại gạt bỏ lịch trình riêng để ủng hộ đàn em trong cột mốc 25 năm đầy ý nghĩa.

Bên cạnh đó, bà xã Bảo Anh Gemini cũng là người luôn sát cánh với Bằng Cường. Cô không chỉ là "huấn luyện viên" giúp chồng luyện thanh mỗi ngày mà còn là điểm tựa kinh tế và tinh thần, âm thầm lùi về phía sau để chồng tỏa sáng.

Bằng Cường sinh năm 1981, quê Nam Định, là cháu của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Anh được khán giả biết đến qua những ca khúc tự sáng tác và thể hiện như Yêu cô bạn thân, Thần thoại, tình yêu đẹp, Ngày hạnh phúc, Hình bóng em, Dòng sông buồn...