C.P. Việt Nam ghi dấu trong hành trình chuyển đổi xanh hướng tới Net Zero

(VTC News) -

Diễn đàn được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thông qua Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) phối hợp cùng các đối tác tổ chức.

Ông Pawalit Ua-Amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam, đại diện Công ty nhận chứng nhận Top 10 “Doanh nghiệp Xanh - NetZero Hành động” tại Diễn đàn “Năng lượng và Môi trường Thế giới - Việt Nam” 2026.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, sự kiện bên lề “Triển lãm Con đường xanh - NetZero Việt Nam” được tổ chức với hơn 50 gian hàng, giới thiệu các mô hình, dự án, công nghệ, sản phẩm và sáng kiến xanh tiêu biểu.

Tại đây, C.P. Việt Nam giới thiệu hành trình hướng tới Net Zero 2050 trong mô hình tích hợp Feed - Farm - Food, tập trung vào sử dụng năng lượng tái tạo, quản lý tài nguyên hiệu quả, bao bì bền vững, tuân thủ EPR và thúc đẩy lối sống xanh trong toàn chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm.

Danh hiệu Top 10 “Doanh nghiệp Xanh - NetZero Hành động” ghi nhận nỗ lực của các doanh nghiệp có kết quả triển khai nổi bật trong chuyển đổi xanh, giảm phát thải, sử dụng năng lượng tái tạo, sản xuất sạch hơn, quản lý tài nguyên, quản lý chất thải, minh bạch thông tin và thúc đẩy phát triển bền vững.