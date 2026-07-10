BV Bạch Mai cơ sở Ninh Bình kín giường sau hai tuần, liên tiếp cứu ca bệnh nặng

(VTC News) -

Báo cáo với Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác trong chuyến thăm ngày 9/7, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết việc đưa cơ sở Ninh Bình vào vận hành là bước đi quan trọng hiện thực hóa mô hình “Hai cơ sở - Một Bệnh viện - Một tiêu chuẩn chuyên môn”.

Theo ông, mô hình này giúp đưa toàn bộ năng lực của bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt đến gần hơn với người dân khu vực Nam đồng bằng sông Hồng. Những kết quả ban đầu cho thấy mô hình phát huy hiệu quả rõ rệt.

Trong hai tuần đầu, bệnh viện tiếp nhận 27.598 lượt khám ngoại trú, trung bình hơn 2.300 lượt mỗi ngày, có thời điểm gần 3.000 lượt khám. Lượng bệnh nhân tăng cao kéo theo khối lượng cận lâm sàng lớn với hơn 204.000 mẫu xét nghiệm, hơn 24.000 lượt siêu âm và gần 17.700 lượt chẩn đoán hình ảnh bằng X-quang, CT, MRI.

Ở khối điều trị nội trú, bệnh viện ghi nhận 2.434 bệnh nhân nhập viện, công suất sử dụng giường luôn vượt 100%. Hiện hơn 1.000 người đang điều trị nội trú. Trong thời gian này, bệnh viện đã giải quyết cho 1.459 trường hợp xuất viện hoặc chuyển tuyến điều trị, trong đó hơn 1.000 người ra viện ổn định.

Năng lực điều trị chuyên sâu cũng được thể hiện qua 395 ca phẫu thuật, gồm 98 ca cấp cứu, chiếm khoảng một phần tư tổng số ca mổ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác trong chuyến thăm Bệnh viện Bạch Mai vào ngày 9/7. (Ảnh: BVCC)

Theo lãnh đạo bệnh viện, việc đưa cơ sở Ninh Bình vào hoạt động không chỉ giúp giảm tải cho cơ sở chính tại Hà Nội mà còn rút ngắn đáng kể thời gian tiếp cận điều trị của người dân. Đây là yếu tố quyết định đối với nhiều trường hợp cấp cứu cần can thiệp trong “thời gian vàng”.

Ngay trong đêm khai trương 26/6, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ để cấp cứu một bệnh nhân chấn thương cột sống nặng do ngã từ trên cao. Người bệnh được phẫu thuật giải ép tủy kịp thời và bảo tồn chức năng vận động.

Ngày hôm sau, các bác sĩ tiếp tục tái thông mạch máu não thành công cho hai bệnh nhân nhồi máu não cấp, đồng thời can thiệp động mạch vành khẩn cấp, cứu sống một người đàn ông 43 tuổi bị nhồi máu cơ tim khi đang trên đường đến bệnh viện.

Một trong những dấu ấn chuyên môn là ca phẫu thuật tim hở kéo dài xuyên đêm cho cụ bà 80 tuổi bị sốc tim do biến chứng thủng vách liên thất. Ê-kíp điều trị phối hợp nhiều kỹ thuật hồi sức chuyên sâu như bóng đối xung động mạch chủ và ECMO sau mổ, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, việc thực hiện thành công các ca bệnh phức tạp cho thấy cơ sở Ninh Bình đã làm chủ chuỗi điều trị chuyên sâu vốn trước đây chủ yếu tập trung tại Hà Nội. Hiện bệnh viện vận hành 9 phòng mổ hiện đại, gồm phòng mổ Hybrid, DSA và C-arm, đồng thời có kế hoạch mở rộng lên 18 phòng mổ để đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng tăng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ trong việc duy trì hoạt động an toàn, liên tục dù lượng bệnh nhân tăng nhanh và công suất giường bệnh luôn ở mức tối đa.

Hình ảnh kíp can thiệp mở thông dạ dày qua da dưới hưỡng dẫn của nội soi tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Thủ tướng nhận định việc đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào hoạt động có ý nghĩa chiến lược trong nâng cao năng lực y tế tuyến cuối, giảm áp lực cho các bệnh viện tại Hà Nội, đồng thời giúp người dân được tiếp cận kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

“Muốn đất nước phát triển nhanh, bền vững thì con người phải khỏe mạnh, có tri thức, có kỹ năng và quan trọng là phải được chăm sóc bởi một hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, bền vững, dễ tiếp cận”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện cơ chế để Bệnh viện Bạch Mai phát huy tính chủ động trong quản trị, đầu tư các chuyên khoa mũi nhọn, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao an toàn người bệnh theo chuẩn quốc tế.

Đối với cơ sở Ninh Bình, Thủ tướng yêu cầu phát huy vai trò trung tâm đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện trong khu vực, góp phần nâng cao chất lượng mạng lưới y tế Nam đồng bằng sông Hồng và tạo thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân.